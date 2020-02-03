За пределами Китая число случаев заражения коронавирусом достигло 148

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, за пределами КНР достигло 148. Об этом сообщил китайский государственный телеканал CGTN.

Газета South China Morning Post уточняет, что в Азии вне Китая зафиксированы 95 случаев заражения, в Европе 23, в Северной Америке -13 и в Австралии - 12, пишет РИА Новости. Впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом. Инцидент произошел на Филиппинах - умер 44-летний мужчина, приехавший в островное государство из китайского города Ухань, где произошла вспышка заболевания.

Между тем, по данным на понедельник, в Китае общее число заболевших достигло 17205 человек, из них 361 скончался. Кроме того, зарегистрированы еще 21,5 тысячи случаев с подозрением на коронавирус, а 152,7 тысячи граждан, имевших контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.