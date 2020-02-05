В мире
05.02.2020 13:00
Текст: Юрий Сизов

БелАЗ представит в Москве новую технику для аэропортов

Конструкторский азарт и инженерное решение очередных проектов успели представить в наступившем году на демонстрационных площадках прославленного белорусского БелАЗа. А 6 и 7 февраля коллектив предложит потенциальным потребителям обновленную технику специального назначения на седьмой Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2020 в российской столице, информирует сайт предприятия.
Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74270 предназначен для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием. Фото: belaz.by Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74270 предназначен для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием. Фото: belaz.by
Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74270 предназначен для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием. belaz.by

Первым в обновленном модельном ряду предприятие называет технику для обслуживания аэропортов. Речь идет об энергичных тягачах для буксировки самолетов со взлетной массой до 600 тонн. Машины БелАЗ-7427 уже прошли заводские и эксплуатационные испытания и подтвердили, что полностью соответствует техническим требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта.

Фото: belaz.by
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Кстати, уточнили на предприятии, по сравнению с предыдущим поколением "современные аэродромники получили новую компоновку и целый ряд привлекательных для потенциального заказчика технических решений".

Кроме того, в этом году началась сборка аэродромного тягача для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 150 тонн. Проектируется и машина для буксировки самолетов со взлетной массой до 260 тонн. Планируется, что именно она может со временем заменить серийно выпускаемую модель БелАЗ-74212.

К слову, и в наступившем десятилетии белорусский автопром сохраняет за собой и звание одного из крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности, экспортируя продукцию более чем в 80 стран.

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