Число жертв коронавируса в Китае достигло 491

В Китае число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 23,6 тысячи человек, погиб 491 житель. Выздоровели 846 человек. Такие данные в среду распространил информационный портал "Ванъи", ссылаясь на данные региональных властей.

Днем ранее сообщалось о 20,4 тысячи инфицированных и 426 летальных исходах. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тысячи заболевших), где скончались 479 человек. В граничащих с Россией регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия в общей сложности 190 человек заболели и двое скончались, пишет ТАСС.

Отметим, что коронавирус уже распространился за пределы материкового Китая. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев инфицирования.