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05.02.2020 02:51
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Китае достигло 491

В Китае число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 23,6 тысячи человек, погиб 491 житель. Выздоровели 846 человек. Такие данные в среду распространил информационный портал "Ванъи", ссылаясь на данные региональных властей.

Фото: iStock
Рейс Торонто-Ямайка вернулся в аэропорт из-за шутки о коронавирусе

Днем ранее сообщалось о 20,4 тысячи инфицированных и 426 летальных исходах. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тысячи заболевших), где скончались 479 человек. В граничащих с Россией регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия в общей сложности 190 человек заболели и двое скончались, пишет ТАСС.

Отметим, что коронавирус уже распространился за пределы материкового Китая. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев инфицирования.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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