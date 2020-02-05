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05.02.2020 01:53
Рубрика: В мире

Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 479. Ранее сообщалось о том, что скончалась 414 человек.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Куда обращаться при подозрении на коронавирусную инфекцию

Число зараженных достигло 16,6 тысячи, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения Китая. За день зафиксировано 3156 новых случаев инфицирования.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. К настоящему моменту за пределами КНР был зарегистрировано более 150 случаев (в 23 странах, в том числе в России).

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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