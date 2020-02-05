Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 479. Ранее сообщалось о том, что скончалась 414 человек.

Число зараженных достигло 16,6 тысячи, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения Китая. За день зафиксировано 3156 новых случаев инфицирования.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. К настоящему моменту за пределами КНР был зарегистрировано более 150 случаев (в 23 странах, в том числе в России).

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.