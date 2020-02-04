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04.02.2020 08:45
Рубрика: В мире

В КНР оценили уровень смертности от вспышки коронавируса

Текст: Юрий Чернов

МИД КНР ответили на прозвучавшее со стороны президента США заявление о том, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае Соединенные штаты ввели ограничения на въезд граждан из страны. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства. В нем официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отмечает, что "правительство и народ Китая делают все возможное для борьбы с новой эпидемией".

Фото: REUTERS
Первый случай смерти от нового коронавируса зарегистрирован в Гонконге

"Мы приняли решительные и эффективные меры, чтобы полностью обуздать распространение эпидемии, и работа по профилактике и борьбе постепенно приносит результаты. Хотя число людей, инфицированных новой коронавирусной пневмонией, относительно велико, уровень смертности в Китае очень низок, всего 2,1 процента, что намного ниже, чем инфекционные заболевания, такие как Эбола, ОРВИ и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS)", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Она также отметила, что в Пекине рассчитывают на то, что число выздоровевших продолжит расти. "Усилия Китая по борьбе с эпидемией были полностью подтверждены ВОЗ и международным сообществом. Соединенные Штаты должны занять объективную, беспристрастную, спокойную и рациональную позицию, воздерживаться от чрезмерной реакции", - говорится в сообщении. Хуа Чуньин также призвала Вашингтон уважать усилия КНР и сотрудничать в работе по профилактике и контролю новой эпидемией коронарной пневмонии.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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