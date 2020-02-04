Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй составило 414

Новый короновирус 2019-nCoV унес жизни 414 человек в китайской провинции Хубэй. Ранее сообщалось о 360 погибших. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой региональный комитет здравоохранения КНР, 396 заболевшим в Хубэе удалось излечиться. Накануне первый специализированный госпиталь по лечению коронавируса нового типа, построенный в китайском городе Ухань, начал принимать пациентов. На его строительство ушло всего десять дней.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. К настоящему моменту за пределами КНР был зарегистрирован 151 случай (в 23 странах, в том числе в России), один заболевший скончался (на Филиппинах).

Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.