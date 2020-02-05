Дорожники предлагают вернуть на автомобили знак "Шипы"

Использование шипованных шин предлагают ограничить по времени, за использование не по сезону - штрафовать, причем в автоматическом режиме, а чтобы камерам проще было выискивать нарушителей, предлагается вернуть обратно знак "Шипы" на автомобили, который в прошлом году по инициативе ГИБДД был исключен из правил.

Все эти предложения озвучили в Госдуме на "круглом столе", который прошел накануне. Инициатором выступила госкомпания "Автодор" и Комитет Госдумы по транспорту и строительству. Дорожники на шипованную резину жалуются давно. По их мнению, в образовании колейности на дорогах виновата именно она. В качестве аргумента приводится тот факт, что в первую очередь она появляется в левой полосе, где ездят легковые автомобили.

Как сообщает "КоммерсантЪ", РосдорНИИ, ежегодно власти РФ тратят на восстановление покрытия от 60 миллиардов до 220 миллиардов рублей. По данным Российского университета транспорта, 53 миллиарда рублей уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов. При этом шипованными шинами пользуются 25 миллионов автомобилистов.

Выступавшие предлагали меры одни другой круче: ограничить не только время использования шипованных шин, но и скорость передвижения на них. Дать регионам полномочия по установке периода использования шипов.

В частности, предлагалось провести эксперимент в Москве, где вовсе запретить использование шипованных шин.

Напомним, что идея введения штрафа за использование шин не по сезону звучит не впервые. Напомним, что в техническом регламенте Таможенного союза установлен запрет на использование зимней резины летом и летней зимой. Однако в Правила дорожного движения или в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации эти положения не внесены. А поэтому не установлено и штрафов за это. Все дело в том, что в нашей широкой стране с огромным количеством климатических поясов очень сложно установить однозначные требования по применению зимних шин в тот или другой период времени.

В России шипованные шины на свои машины устанавливают 25 миллионов автомобилистов

Можно, конечно, отдать это на откуп региональным властям. Но люди у нас перемещаются из одного региона в другой и обратно. Если водитель едет из Нижнего Тагила в Сочи, ему везти с собой дополнительный комплект шин, чтобы менять по дороге в зависимости от того, по какому региону он проезжает?

Впрочем, в Госавтоинспекции поддерживают предложение о введении штрафа за использование шин не по сезону. Ведь очень часто грузовики и автобусы зимой передвигаются на летних покрышках, чем создают проблемы на дорогах для других водителей, а зачастую и аварийные ситуации.

Что же касается того, что колейность появляется только из-за использования шипов - вопрос дискуссионный. Чтобы это утверждать, необходимо просчитать нагрузку на дорожное полотно в каждом ряду в соответствии с интенсивностью движения. Понятно, что в левом ряду двигаются в основном легковушки. Но их проезжает там гораздо больше, чем грузовиков по правым полосам, и проезжают они с более высокими скоростями. Так что колейность с большей вероятностью образуется именно из-за нагрузки на дорожное полотно. Да, шипы тоже повреждают полотно. Но это в первую очередь безопасность водителей. Ведь они не только по Москве ездят, но и за город выезжают, а там без шипов никак.