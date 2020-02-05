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05.02.2020 13:19
Рубрика: Культура

Фильм "Текст" станет сериалом

Текст: Сусанна Альперина
Фильм Клима Шипенко "Текст" по роману Дмитрия Глуховского выйдет в формате мини-сериала из пяти эпизодов. Премьера состоится эксклюзивно на видеосервисе START, все серии появятся на нем в один день.
Фото: предоставлено Start Фото: предоставлено Start
Фото: предоставлено Start

"Идея появилась у меня на съемках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата - и фильм, и сериал. И когда стало понятно, что у "Текста" есть большая фан-база, которая будет рада посмотреть сериал, мы поняли, что не можем отказать им в удовольствии, - рассказывает режиссер Клим Шипенко. - Конечно, я принимаю участие в монтаже, делаю сериал со своим режиссером монтажа Тимом Павелко, и мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение".

Фото: kinopoisk.ru
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"Создание сериала "Текст" будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса START. Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя", - говорит генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян.

Напомним, что "Текст" - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Фильм по роману поставил Клим Шипенко, а главные роли в нем исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в конце октября 2019 года, получив высокие оценки критиков и зрителей, а также собрав около 400 млн рублей в прокате. "Текст" посмотрели около полутора миллионов зрителей. На церемонии вручении премии "Золотой орел" картина получила награды в категориях "Лучший игровой фильм", "Лучшая мужская роль в кино", "Лучший монтаж фильма" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Фото: предоставлено Start
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