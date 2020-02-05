Ford покормил людей из багажника Mustang и разозлил фанатов еще больше

В конце года на рынок выходит электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, который в лице поклонников оригинального Mustang уже имеет ярых ненавистников. Они выступают за то, чтобы отобрать у новинки имя легендарного масл-кара. И тут Ford не просто подливает масла в огонь, а не жалея льёт из всех доступных цистерн.

Пиар-отдел компании решил, что необходимо подчеркнуть одну из особенностей кроссовера: отсутствие ДВС позволило сделать багажник под крышкой капота. Ёмкость его составляет 136 литров, и этот объём, по мнению компании, можно использовать в качестве блюда для еды или корзины со льдом для напитков. Сказано-сделано: капот одной машины наполнили креветками, второй - жареными крылышками, и пригласили на пикник всех желающих после финальной игры Национальной футбольной лиги США (Super Bowl).

Фото: www.motor1.com

Один из авторов популярного заграничного ресурса об автомобилях Motor1 просто "взорвался" и написал весьма эмоциональную статью, в которой отметил, что компания сошла с ума, если решилась на такое. Мало того, что характер электрического SUV не соответствует духу Mustang (глупо называть быстрый автомобиль Mustang, ведь не назвали так Focus RS), так ещё и такой уровень рекламы!

Как бы то ни было, а Ford Mustang Mach-E - данность, от которой никуда не деться. И вряд ли бойкот фанатов оригинального масл-кара как-то повлияет на спрос.

Мировая премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в ноябре 2019 года. Мощность базовой силовой установки составляет 258 л.с., запас хода - порядка 370 км. Варианты привода - задний и полный. В 2021 году появятся ещё две модификации - "заряженные" GT и GT Performance.