Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.02.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Ford покормил людей из багажника Mustang и разозлил фанатов еще больше

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В конце года на рынок выходит электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, который в лице поклонников оригинального Mustang уже имеет ярых ненавистников. Они выступают за то, чтобы отобрать у новинки имя легендарного масл-кара. И тут Ford не просто подливает масла в огонь, а не жалея льёт из всех доступных цистерн.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: старый Ford превратили в аквариум на колесах

Пиар-отдел компании решил, что необходимо подчеркнуть одну из особенностей кроссовера: отсутствие ДВС позволило сделать багажник под крышкой капота. Ёмкость его составляет 136 литров, и этот объём, по мнению компании, можно использовать в качестве блюда для еды или корзины со льдом для напитков. Сказано-сделано: капот одной машины наполнили креветками, второй - жареными крылышками, и пригласили на пикник всех желающих после финальной игры Национальной футбольной лиги США (Super Bowl).

Фото: www.motor1.com

Один из авторов популярного заграничного ресурса об автомобилях Motor1 просто "взорвался" и написал весьма эмоциональную статью, в которой отметил, что компания сошла с ума, если решилась на такое. Мало того, что характер электрического SUV не соответствует духу Mustang (глупо называть быстрый автомобиль Mustang, ведь не назвали так Focus RS), так ещё и такой уровень рекламы!

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ выпустил оранжевую "Буханку" за 1 млн рублей

Как бы то ни было, а Ford Mustang Mach-E - данность, от которой никуда не деться. И вряд ли бойкот фанатов оригинального масл-кара как-то повлияет на спрос.

Мировая премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в ноябре 2019 года. Мощность базовой силовой установки составляет 258 л.с., запас хода - порядка 370 км. Варианты привода - задний и полный. В 2021 году появятся ещё две модификации - "заряженные" GT и GT Performance.

Skoda пригрозила Hyundai Creta и Kia Seltos новым кроссовером
ГАЗ получил сертификат на принципиально новый автобус
#Ford