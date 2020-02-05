Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

"Вашингтон" во вторник одержал волевую победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:2. Овечкин в течение пяти минут оформил хет-трик. Всего в активе российского форварда 40 шайб в текущем сезоне, и он возглавляет список лучших снайперов "регулярки".

"Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается", - сказал по окончании игры Овечкин.

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан заявил, что Овечкин является звездой и может решить судьбу матча в любой момент. "Алекс был незаметен большую часть игры. А затем раз, и шайбы в сетке, победа в кармане. Дайте Овечкину еще несколько лет, и на его счету будет 800 голов", - отметил специалист.

Второй звездой дня признан латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин. Во встрече против "Флориды" он оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 32 броска, а его команда одержала победу в овертайме - 1:0. Его российский коллега из "Пантерз" Сергей Бобровский сделал 44 сейва, однако с одним щелчком не смог справиться и в число звезд дня не вошел.

Звездную тройку замкнул шведский форвард "Колорадо" Андре Бураковски, забивший гол и отдавший три результативные передачи в матче против "Баффало" (6:1).