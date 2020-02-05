Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле

Российских граждан не было на борту самолета, совершившего аварийную посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, сообщили в генконсульстве РФ.
"По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было", - цитирует заявление диппредставительства РИА Новости.
Напомним, что инцидент произошел вечером 5 февраля: среднемагистральный самолет A320 NEO, прилетевший внутренним рейсом из курортного города Измир, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Пассажиры были оперативно эвакуированы.
По словам министра транспорта страны Мехмета Джахита, жертв удалось избежать. Тем не менее, 52 пассажира были госпитализированы в ближайшие медучреждения. Причины ЧП выясняются. Воздушная гавань временно закрыта.
Turkey: A Pegasus airlines plane overruns runway, breaks into two at Istanbul airport https://t.co/YbnhAEuyUO #breaking #EU #Türkiye #Europe— HOT NEWS (@hotnews2019) February 5, 2020
#BREAKING— Davide (@ricci_davide77) February 5, 2020
Plane skids off runway in #Istanbul, breaks into two after landing: reports.#Turkey pic.twitter.com/ZktDgwea0S