Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации

В США группа представителей Демократической партии решила бойкотировать ежегодное послание "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится к Сенату и Палате представителей конгресса. В течение дня число демократов, которые объявили о своем отказе присутствовать на выступлении Трампа, увеличивалось.

Сейчас таковых уже не менее семи. Это конгрессмены Эл Грин, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли, Стив Коэн, Эрл Блуменауэр, Максин Уотерс и Фредерика Уилсон. По данным The Washington Post, некоторые из них ранее уже бойкотировали выступления Трампа в знак протеста против действий, предпринимаемых им на посту президента, пишет ТАСС. По словам Окасио-Кортес, мысль о том, что она будет присутствовать во время речи подвергнутого импичменту Трампа, не соответствует ее "противостоянию бесчестному президенту". С подобными заявлениями выступили и другие демократы.

Тема послания Трампа - "Великое возвращение Америки". В Белом доме сообщили, что президент изложит видение неиссякаемого оптимизма, призовет конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха, и где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности. Ожидается, что центральной темой выступления станут достигнутые под его руководством экономические достижения США, в том числе заключение выгодного Вашингтону торгового соглашения с Китаем.

Сегодняшнее послание станет для Трампа третьим с начала президентства. Как и Билл Клинтон более 20 лет назад, он будет произносить свою речь, будучи подвергнутым процедуре импичмента, которая завершится финальным голосованием в Сенате только в среду. Однако верхняя палата американского законодательного органа сейчас находится под контролем однопартийцев президента, что сводит к нулю вероятность того, что глава Белого дома будет отстранен от должности.