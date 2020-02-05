HUAWEI Mate 30 Pro: фото и видео непревзойденного качества

7 февраля в России открывается продажа флагманского смартфона HUAWEI Mate 30 Pro в цвете "Космический серебристый". Это первое устройство, в котором место приложений Google заняли мобильные сервисы HUAWEI. Премиальный смартфон оснащен экраном с диагональю 6,53 дюйма, который заходит на боковые грани, и основной камерой с четырьмя модулями, вписанными в светящееся гало.

Особая гордость производителя - неограниченные возможности для профессиональной фото- и видеосъемки. Смартфон оснащен суперчувствительным модулем на 40 МП, который отражает больше света, и кинообъективом с таким же разрешением. Благодаря этому легко делать яркие, четкие и детализированные снимки и видео высокого качества в любое время суток. Снятые ночью широкоугольные изображения теперь получаются такими же качественными, как и те, что сняты в обычном режиме. Кинообъектив, к тому же, позволяет записывать видео в формате 4K при ультраширокоугольной съемке, ультразамедленной съемке и в обновленном режиме покадровой съемки - даже при недостаточном освещении.

Объектив для измерения глубины резкости в 3D помогает снимать профессиональные портреты и качественные видео с эффектом боке (размытым задним фоном). Телеобъектив на 8 МП оснащен трехкратным оптическим зумом, который фотографирует без потери качества, пятикратным гибридным зумом и 30-кратным цифровым зумом.

За отличные селфи в HUAWEI Mate 30 Pro отвечает фронтальная камера на 32 МП, также оснащенная объективом для 3D-измерения глубины резкости. Он позволяет бесконтактно разблокировать смартфон (с помощью биометрии) и управлять просмотром контента с помощью жестов. Например, сжав руку в кулак, можно сделать скриншот. А листать страницы в браузере можно взмахом руки, не касаясь смартфона. Ориентация экрана меняется автоматически в зависимости от положения лица пользователя.

Особенность премиального дизайна HUAWEI Mate 30 Pro - всего одна физическая кнопка на корпусе. Она отвечает за включение, выключение и перезагрузку. Все остальные кнопки виртуальны - например, для регулирования громкости достаточно два раза коснуться сенсорной панели на боковой грани. На экране всплывет соответствующая панель, которую можно расположить на правой или левой стороне дисплея. Сканер отпечатка пальца также виртуальный, он встроен в экран.

На команды смартфон реагирует мгновенно. За производительность отвечает мощный процессор нового поколения Kirin 990 - первый в мире со встроенным 5G. Приложения работают плавно и стабильно, смартфон поддерживает быструю и надежную связь, эффективно расходует заряд аккумулятора (4500 м*Ач) даже при выполнении сложных задач, заряжается быстро и без проводов.

HUAWEI Mate 30 Pro построен на базе открытой версии ОС Android 10. Это первое устройство компании, которое вышло на российский рынок с мобильными сервисами собственной разработки. Столкнувшись с санкционным давлением США, HUAWEI воплощает давнюю идею о создании гибкой экосистемы, которая обеспечит пользователям комфорт и свободу от влияния внешних факторов, в том числе политических. Так, например, необходимые приложения можно скачать в фирменном магазине HUAWEI AppGallery. Уже в прошлом году количество загрузок в нем превысило 180 миллиардов, а число пользователей перевалило за 600 миллионов в 170 странах. Галерея предоставляет комфортный доступ к самым популярным мобильным приложениям, в том числе к ведущим российским. Более того, многие отечественные разработчики уже интегрировали в свои приложения мобильные сервисы HUAWEI, обеспечив тем самым полную совместимость с новой экосистемой, а соответственно, и более надежную работу.

Владельцы нового флагмана HUAWEI Mate 30 Pro, как и все пользователи магазина приложений HUAWEI AppGallery, могут получить подарки и бонусы от российских разработчиков.

Если же вдруг по каким-то причинам собственных сервисов производителя окажется недостаточно, все приложения Google (а также Instagram, Facebook, Whatsapp) легко можно скачать и установить. Обладатели первых смартфонов HUAWEI Mate 30 Pro научились это делать через сторонние сайты-интеграторы. Почтовый ящик Gmail настраивается через предустановленный почтовый сервис HUAWEI.

Ранее HUAWEI Mate 30 Pro был доступен россиянам только по предзаказу. При этом спрос на него в 20 раз превысил предложение. Так, в ходе первой волны предварительного заказа, стартовавшей на сайте официального онлайн-магазина HUAWEI 25 ноября 2019 года, компания получила более 6 000 заявок. Из-за ограниченной поставки, об условиях которой сообщалось заранее, обладателями смартфона стали лишь 300 человек. Всего в течение нескольких месяцев было организовано несколько подобных акций и продано 700 смартфонов.

Теперь флагман можно будет приобрести с 7 февраля в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах по всей стране.