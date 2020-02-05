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Излучение iPhone 11 Pro назвали опасным для человека

Текст:   Богдан Бобров
05.02.2020,  
15:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии (США) провели исследование смартфона iPhone 11 Pro и пришли к неутешительному выводу - уровень радиочастотного излучения устройства более чем в два раза превышает допустимый предел для безопасного использования человеком.

Специалисты отмечают, что федеральная комиссия по связи США (FCC) должна сертифицировать только те девайсы, у которых удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) составляет не более 1,6 Вт/кг. В то время как, по оценкам независимых экспертов, этот показатель у iPhone 11 Pro равен 3,8 Вт/кг.

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Напомним, это уже не первый раз, когда аппараты Apple обвиняют в превышении допустимых норм излучения. В прошлом году уже выдвигались аналогичные претензии к более старой модели - iPhone 7, но повторные тесты FCC опровергли негативные результаты и признали смартфон безопасным для здоровья.

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