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05.02.2020 05:22
Рубрика: В мире

Компания Disney заявила о многомиллионных убытках из-за коронавируса в КНР

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Disney заявила об убытках от закрытия двух парков Диснейленд в Китае из-за коронавируса. Во втором квартале прогнозируется снижение прибыли на 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге.

Фото: AP Photo
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Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января, гонконгский парк перестал работать на следующий день. По словам финансового директора компании Кристин Маккарти, парки были закрыты в квартал, на которой традиционно приходится высокая посещаемость из-за праздников на Китайский Новый год.

Размеры убытков Disney будут зависеть от продолжительности простоя и того, насколько быстро парки смогут вернуться в обычный режим после возобновления работы, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNBC.

По последним данным, в Китае число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 23,6 тысячи человек, погиб 491 житель. Днем ранее сообщалось о 20,4 тысячи инфицированных и 426 летальных исходах.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Бизнес Крупные компании Распространение нового коронавируса

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