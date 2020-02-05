Косачев: Трамп гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы

Во-первых, вряд ли он мог сказать нечто принципиально новое. Во-вторых, слова главы Белого дома не всегда совпадают с намерениями и делами. И в-третьих все сказанное адресовано прежде всего американской аудитории, а потому ожидался пафос и упор на экономические успехи. Так собственно, и было. Включая обязательные элементы шоу с отказом пожать руку Н.Пелоси и приглашением на выступление лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо.

По этим причинам воспринимать всерьез подчеркнуто миролюбивый настрой Трампа кому-то вне Америки было бы наивно. Рассказы о том, что доблестным американским военным не хочется быть полицейскими в других странах, и вообще США чуть ли не в полшаге от выхода из Афганистана и прекращения войн на Ближнем Востоке - это для тех, кому все это было обещано еще в 2016 году. Остальному же миру дали понять четко: военный бюджет достиг уже безумных цифр, и Америка теперь будет грозить врагам даже из космоса.

Вообще особенность нынешнего послания президента США во внешнеполитической части в том, что он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы. Экономическую "полувойну" с Китаем представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев. Выход из сделки по Ирану он трансформировал в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США. "Сделка века", провалившаяся из-за ее явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом. Неудача с быстрой сменой власти в Венесуэле подана как обещание непременно разрушить и сломить Мадуро, но потом. И вообще заняться всеми не проамериканскими ("диктаторскими" на "американском английском") "режимами" "в своем полушарии" - тоже явный сигнал избирателям, которым дела поближе к дому явно интереснее чужих проблем.

В общем, много шума даже не из ничего, а из явных минусов.

Предвыборная речь в лучших американских традициях - громко, мало конструктивно, с высоты "сияющего града на холме", в котором все прекрасно, но будет еще лучше.

Ой, большие сомнения. Не было бы хуже.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.