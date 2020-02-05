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05.02.2020 06:51
Рубрика: В мире

Трамп выступил в конгрессе с обращением к нации

Текст: Максим Макарычев
Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании двух палат конгресса США с обращением к нации "О положении страны". Обращаясь к американцам в необычайно непростые для него времена, глава Белого дома объявил, что Америка "стала сильнее, чем когда-либо прежде". Свою речь Трамп использовал, чтобы унизить оппонентов и прорекламировать рост экономики США после его избрания, заключает Reuters.
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Трамп уделил в речи большое внимание достижениям в своей экономической политике с явным прицелом на избирательную кампанию и свое возможное оправдание в ходе голосования по импичменту, которое пройдет пятого февраля. Ожидается, что возглавляемый республиканцами сенат оправдает его по обвинениям в том, что он злоупотребил своими полномочиями и препятствовал конгрессу.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Как сообщает The Associated Press, Трамп, который будет переизбираться на пост президента, получил резко контрастный прием на Капитолии: приветствуя его, некоторые республиканцы скандировали "Еще четыре года", в то время как демократы стояли молча. Республиканские члены конгресса аплодировали почти каждому предложению из речи Трампа, часто вскакивая на ноги, чтобы подбодрить его. Демократы сидели молча, и было заметно, как они качали головами, когда Трамп заявил: "Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное, как никогда прежде". Несколько демократических законодателей отказались присутствовать на ежегодной речи в знак протеста против Трампа.

"Враги Америки находятся в бегах, судьбы Америки растут, а будущее Америки блестит, - заявил Трамп в послании. - Всего за три коротких года мы разрушили менталитет упадка Америки и отвергли приуменьшение судьбы Америки. Мы движемся вперед в темпе, который был невообразим совсем недавно, и мы никогда не вернемся к прежнему!".

Увидев своего непримиримого противника, спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси впервые с тех пор, как она вышла с заседания Белого дома четыре месяца назад, он отказался пожать ей протянутую руку, когда дал ей копию речи. Пелоси, отмечают наблюдатели, похоже, опешила. Обе стороны конфликта заявили, что она и Трамп не разговаривали после упомянутой октябрьской встречи.

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Трамп стремился продвинуть в первой части своей речи тезисы об усилении экономики США при его правлении, отметив низкую безработицу, подчеркивая, как она помогла рабочим и среднему классу, хотя, отмечает АР, период роста начался при его предшественнике, Бараке Обаме. И то, что Трамп называет беспрецедентным бумом, по многим показателям мало чем отличается от той экономики, которую он унаследовал от Обамы. В 2019 году экономический рост составил 2,3%, что соответствует средним темпам после окончания рецессии десять лет назад в первый год восьмилетнего президентства Обамы. Трамп пообещал улучшить этот показатель.

Он также отметил, что при его правлении у Соединенных Штатов сложились наилучшие в истории отношения с Китаем, а у него лично установились "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзинпипем. "Они уважают то, чем мы занимаемся, поскольку, говоря откровенно, они никогда не могли поверить в то, что им сходило с рук год за годом, десятилетие за десятилетием. Никто в нашей стране не выходил вперед и не говорил: достаточно. Мы хотим восстановить свою страну, и этим мы и занимаемся", - заявил Трамп.

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
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Глава Белого дома дал понять, что власти США предпримут все необходимые шаги для защиты граждан страны от нового коронавируса. Трамп сказал о том, что Белый дом координирует действия с китайским правительством и тесно сотрудничает с Пекином в связи со вспышкой вируса в Китае. "Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы", - заявил американский президент.

Трамп, отмечает РИА Новости, также обратился к конгрессу с просьбой о финансировании американской программы пилотируемых полетов на Луну и Марс. "Я прошу конгресс полностью профинансировать программу "Артемида", чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты, и, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал американский президент.

Он подверг критике своих оппонентов, претендентов от демократов на пост президента США. Ранее сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен огласили планы в области здравоохранения, которые полностью будут осуществляться правительством, что является резким отходом от нынешней частной системы, при которой миллионы американцев получают медицинскую страховку от своих работодателей. "Мы никогда не позволим социализму разрушить американское здравоохранение!" - сказал Трамп, комментируя эти предложения.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Он также заявил о том, что Соединенные Штаты стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Трамп также снова привел аргументы в защиту его политики относительно того, что мигрантам следует запретить пересекать южную границу США и что так называемые "города-убежища", где они находятся под защитой, "недееспособны".

Глава Белого дома также сказал, что его администрация "работает над тем, чтобы завершить войны Америки на Ближнем Востоке".

США могут в кратчайшие сроки отменить санкции против Ирана и помочь ему улучшить экономику, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования, отметил президент США. Однако, по его словам, "иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить американцев помочь с восстановлением экономики". Он вновь призвал Исламскую Республику отказаться от планов разработать ядерное оружие.

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