"Ливерпуль" самым юным в истории составом вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Англии, победив в переигровке "Шрусбери Таун" - 1:0.

На этот матч в составе "Ливерпуля" вышли совсем юные игроки. Средний возраст стартового состава команды составил 19 лет и 102 дня. Наставник команды Юрген Клопп уже давно вынужден использовать молодых игроков, поскольку команда проводит слишком много матчей в разных турнирах.

У многих в Англии решение Клоппа вызывает негативные эмоции. Однако наставник "Шрусбери Таун" Сэм Риккетс поддержал решение главного тренера "Ливерпуля" выставить на переигровку резервистов. "Они ведут борьбу за титулы, и им непросто. Я понимаю решение Клоппа, календарь действительно непростой", - заявил он.

Более того, находящийся в отпуске Клопп и вовсе не посетил этот матч. Он наблюдал за матчем по интернету, а руководил "красными" наставник второй команды Нил Критчли. Первый матч завершился со счетом 2:2, а во втором все решил автогол футболиста "Шрусбери" Ро-Шона Уильямса.

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где ему предстоит сыграть с "Челси".