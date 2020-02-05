Международный форум "Беларусь - открытая книга" стартовал в Минске

Плодотворной работы, больших тиражей и новых творческих успехов пожелал Александр Лукашенко участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного симпозиума литераторов "Писатель и время", которые стартовали 5 февраля в белорусской столице, сообщает местные новостные порталы.

Книжный форум, слоган которого - "Беларусь - открытая книга", подчеркнул в приветствии президент РБ, по праву стал ярким событием культурной и духовной жизни Беларуси. Он ежегодно "открывает международный календарь профессиональных книжных выставок, а наши читатели первыми могут увидеть на одной площадке лучшие новинки отечественных и зарубежных издательств, встретиться как со знаменитыми, так и с молодыми писателями и поэтами".

В республике, констатировал Лукашенко, отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов. Он выразил уверенность в том, что "выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества".

Замечательной площадкой для встреч литераторов и издателей назвал международный культурный форум и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии выставки-ярмарки. Белорусская столица, по его словам, неразрывно связана с историей издательской деятельности, с именами Франциска Скорины и Симеона Полоцкого, поэтому не случайно, что именно она "является точкой притяжения всех тех, кто занимается этим благородным делом". Кстати, в истекшем году, по данным министра информации Александра Карлюкевича, в стране издано около десяти тысяч наименований книг и брошюр общим тиражом 24 миллиона экземпляров.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в этом году представительство России - почетного гостя выставки - будет особенно широким и ярким. Торжественное открытие российского стенда, а также презентация проекта "Президентская историческая библиотека. Серия "Победа" состоялось сегодня с участием ведущих изданий, авторов книг, литературоведов, полиграфистов и маркетологов.

В год празднования 75-ой годовщины Великой Победы книгоиздатели представили произведения военной тематики, а посетители почтового стенда, организованного Почтой России и "Белпочтой", смогут бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану Великой Отечественной войны.

На ярмарке состоятся, в частности, творческие диалоги с Александрой Марининой и Татьяной Устиновой и авторами популярной серии "Жизнь замечательных людей". Приглашен в Минск и известный российский писатель-маринист Николай Черкашин, который на это раз привез свою новинку "Брестские врата", - роман, посвященный Брестской крепости.

На полях книжного форума организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.