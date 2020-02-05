Минкомсвязь выступила против сдерживания роста тарифов в ущерб качеству связи

"Мы хотим, чтобы наши операторы развивались, чтобы у них были для этого ресурсы", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос главы комитета Александра Хинштейна о возможном влиянии министерства на ситуацию в части недопущения роста тарифов на мобильную связь.
По словам министра, "нужно искать баланс между перспективами и тарифами для населения".
"Искусственно сдерживать тарифы и не развивать новые услуги тоже неправильно. Операторы не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, не будут приходить в отдаленные районы", - сказал Шадаев.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас изучает тарифы операторов на предмет обоснованности повышения цен на мобильную связь. Поводом для проверки стали жалобы на увеличение расценок представителями "большой четверки" с начала года.