Минкомсвязь выступила против сдерживания роста тарифов в ущерб качеству связи

Искусственно сдерживать рост тарифов в ущерб развитию инфраструктуры нецелесообразно. Такую позицию высказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Мы хотим, чтобы наши операторы развивались, чтобы у них были для этого ресурсы", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос главы комитета Александра Хинштейна о возможном влиянии министерства на ситуацию в части недопущения роста тарифов на мобильную связь.

По словам министра, "нужно искать баланс между перспективами и тарифами для населения".

"Искусственно сдерживать тарифы и не развивать новые услуги тоже неправильно. Операторы не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, не будут приходить в отдаленные районы", - сказал Шадаев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас изучает тарифы операторов на предмет обоснованности повышения цен на мобильную связь. Поводом для проверки стали жалобы на увеличение расценок представителями "большой четверки" с начала года.