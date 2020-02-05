Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России

Российские аграрии справятся с производством чеснока, его дефицита из-за китайского коронавируса в России не будет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы Минсельхоза РФ Максима Увайдова.

Ранее Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" сообщил, что следствием отказа от импорта китайских продуктов из-за коронавируса может стать дефицит чеснока.

По оценке экспертов, сегодня 80 процентов чеснока доставляется в Россию из Китая.

"У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно",- отметил Увайдов.