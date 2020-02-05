Завтра сборная России стартует на Шведских играх, являющихся третьим этапом хоккейного Евротура. Первый матч на турнире команды Алексея Кудашова будет вынесенным. Его россияне про­ведут против финнов в Хельсинки.

По традиции, на февральский этап Евротура наши отправились в экспериментальном составе. Восемь человек примерят свитера национальной команды впервые. Причем шесть из них совсем недавно завоевали серебряные медали на молодежном чемпионате мира.

Впрочем, как подчеркнул наставник сборной Алексей Кудашов, напрямую этот факт с вызовом ребят в главную команду страны не связан.

- Эти ребята являются лидерами в своих клубах, -отметил главный тренер россиян. - Каждый заслужил вызов в сборную. Постараемся подвести ребят к общему знаменателю. Философия сборной - агрессивный хоккей. Молодежный чемпионат мира - это тот рубеж, по которому мы всегда ориентируемся. Но оглядываться на него сейчас нет смысла. Эти игроки приносят результат и занимают ключевые позиции.

По словам Кудашова, несмотря на молодость команды, цель сборной России не меняется: турнир нужно выигрывать. На адаптацию времени немного: из-за плотного календаря Континентальной хоккейной лиги хоккеисты собрались в Новогорске и буквально на следующий день отправились в Хельсинки. Из-за этого из программы дня открытых дверей национальной команды, состоявшегося накануне, даже пришлось вычеркнуть тренировку.

Адаптироваться во взрослой команде игрокам из "молодежки" поможет Валерий Брагин, который вошел в тренерский штаб сборной

Впрочем, помочь ребятам привыкнуть к новой обстановке должны несколько факторов. Во-первых, появление хорошо им знакомого по "молодежке" Валерия Брагина в тренерском штабе взрослой сборной. Во-вторых, те же Василий Подколзин, Иван Морозов, ­Кирилл Марченко играют в одной тройке у Кудашова в питерском СКА. Так что требования тренера им должны быть хорошо известны.

- Не думаю, что установки Брагина и Кудашова будут сильно различаться, в одном русле же работаем. , - резонно констатировал Подколзин.

Ну а в том, что са ми парни будут грызть лед, чтобы произвести впечатление, сомнева­ться не приходится. Все они как один мечтают попасть на чемпионат мира, только ­теперь уже на взрослый, который пройдет в мае в Швейцарии.

- Здорово, что в команде много своих - парней с молодежного чемпионата мира, - признался один из лидеров той "молодежки", защитник ЦСКА Александр Романов. Хочется тоже показать себя. У меня есть такая… одновременно и задача, и мечта - попасть на чемпионат мира. К ней надо стремиться, а там как будет, так будет.

Шведские игры - отличная возможность сделать соответствующую заявку.

Где будем смотреть

6 февраля, четверг, "Матч ТВ"

19.30 Россия - Финляндия.

Прямая трансляция.