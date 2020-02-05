Новости

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 19:54
Рубрика: Спорт

Теперь по-взрослому

На Шведских играх за сборную России дебютируют шесть игроков из "молодежки", выигравшей "серебро" чемпионата мира
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Завтра сборная России стартует на Шведских играх, являющихся третьим этапом хоккейного Евротура. Первый матч на турнире команды Алексея Кудашова будет вынесенным. Его россияне про­ведут против финнов в Хельсинки.
Шведские игры сборная России начнет в Хельсинки матчем против сборной Финляндии. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Шведские игры сборная России начнет в Хельсинки матчем против сборной Финляндии. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Шведские игры сборная России начнет в Хельсинки матчем против сборной Финляндии. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

По традиции, на февральский этап Евротура наши отправились в экспериментальном составе. Восемь человек примерят свитера национальной команды впервые. Причем шесть из них совсем недавно завоевали серебряные медали на молодежном чемпионате мира.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Нападающий "молодежки": Мы сражались как настоящие воины

Впрочем, как подчеркнул наставник сборной Алексей Кудашов, напрямую этот факт с вызовом ребят в главную команду страны не связан.

- Эти ребята являются лидерами в своих клубах, -отметил главный тренер россиян. - Каждый заслужил вызов в сборную. Постараемся подвести ребят к общему знаменателю. Философия сборной - агрессивный хоккей. Молодежный чемпионат мира - это тот рубеж, по которому мы всегда ориентируемся. Но оглядываться на него сейчас нет смысла. Эти игроки приносят результат и занимают ключевые позиции.

По словам Кудашова, несмотря на молодость команды, цель сборной России не меняется: турнир нужно выигрывать. На адаптацию времени немного: из-за плотного календаря Континентальной хоккейной лиги хоккеисты собрались в Новогорске и буквально на следующий день отправились в Хельсинки. Из-за этого из программы дня открытых дверей национальной команды, состоявшегося накануне, даже пришлось вычеркнуть тренировку.

Адаптироваться во взрослой команде игрокам из "молодежки" поможет Валерий Брагин, который вошел в тренерский штаб сборной

Впрочем, помочь ребятам привыкнуть к новой обстановке должны несколько факторов. Во-первых, появление хорошо им знакомого по "молодежке" Валерия Брагина в тренерском штабе взрослой сборной. Во-вторых, те же Василий Подколзин, Иван Морозов, ­Кирилл Марченко играют в одной тройке у Кудашова в питерском СКА. Так что требования тренера им должны быть хорошо известны.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Тренер сборной Канады: Поражение 0:6 от РФ стало хорошим уроком

- Не думаю, что установки Брагина и Кудашова будут сильно различаться, в одном русле же работаем. , - резонно констатировал Подколзин.

Ну а в том, что са ми парни будут грызть лед, чтобы произвести впечатление, сомнева­ться не приходится. Все они как один мечтают попасть на чемпионат мира, только ­теперь уже на взрослый, который пройдет в мае в Швейцарии.

- Здорово, что в команде много своих - парней с молодежного чемпионата мира, - признался один из лидеров той "молодежки", защитник ЦСКА Александр Романов. Хочется тоже показать себя. У меня есть такая… одновременно и задача, и мечта - попасть на чемпионат мира. К ней надо стремиться, а там как будет, так будет.

Шведские игры - отличная возможность сделать соответствующую заявку.

Где будем смотреть

6 февраля, четверг, "Матч ТВ"

19.30 Россия - Финляндия.

Прямая трансляция.

Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тысяч рублей
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт