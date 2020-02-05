Надо ли наказывать за скрученный у автомобилей пробег?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

- У нас на этот счет нет административной ответственности. Если стоит задача выяснить реальный пробег, эксперт без труда сможет это сделать. А вот доказать, кто и где "накрутил", уже достаточно сложно. Да и вопросы такие возникают редко. Например, при восстановлении автомобиля. Попал он в ДТП, нужно заменить запчасть. От пробега может зависеть компенсация ее стоимости. Или если сливают топливо. Мол, проехал больше. Но за этим уже должны следить работодатели. Скажем, с помощью GPS-систем. Учитывают пробег и при продаже автомобиля. Но опять же, этот показатель легко заменяется возрастом транспортного средства. Поэтому не вижу от такой инициативы особой пользы. Достаточно перейти на расчетный показатель пробега, и "накрутки" теряют смысл.

Доказать, кто, где и сколько "накрутил", практически невозможно.

Анатолий Шевченко, редактор газеты "Автодайджест":

- Это было бы правильно. Четкого контроля за работой многочисленных СТО пока нет. Поэтому, покупая автомобиль с рук, мы можем только догадываться про его историю. В том числе про скручивание счетчика и махинации с пробегом. Продавцу это выгодно: сможет дороже продать автомобиль. А покупателю? Рассчитывая на то, что у двигателя ресурс еще на годы вперед, он готов платить дороже. А потом вынужден тратиться еще и на ремонт. Конечно, за такие "услуги" должна быть введена самая ощутимая ответственность. Сейчас много говорят про введение электронного паспорта ТС, по которому всегда можно проследить судьбу автомобиля. Возможно, это станет решением проблемы.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

- Скрученный пробег может оказаться не самой большой проблемой. Покупатели всегда могут перед приобретением проверить техническое состояние транспортного средства. Есть эксперты и даже целые компании, которые занимаются оценкой технического состояния автомобиля и его остаточного ресурса. Другой нюанс: техобслуживание гарантийного автомобиля, когда в противоречие могут вступать интересы владельца ТС и сервис-центра. В этом случае следует регулировать проблему с точки зрения гражданско-правовых отношений.