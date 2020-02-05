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05.02.2020 18:44
Рубрика: Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Текст: Сусанна Альперина
Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате. Насколько справедливо? Попробуем разобраться.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В анонсе шоу Собчак признавалась, что формат ее нового сотрудничества с Первым каналом искали долго, в течение трех лет. "Работа над "Док-Ток" была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру", - пояснила сама Ксения Анатольевна.

Формат шоу в итоге анонсируют как "истории, достойные экранизации". В интернете просочилась информация о том, что первый выпуск - а он выйдет в эфир уже 10 февраля в 22:30 - будет посвящен Кокорину и Мамаеву.

Но оказалось, что на канале RTVI есть шоу с похожим названием - Doc Talk. Выходит оно в эфир уж полгода, с сентября 2019-го, и ведут его известные российские документалисты - супружеская пара Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. Ключевое слово в этом шоу - Doc - от "документальный". Никита и Ольга снимают остросоциальные фильмы о нестандартных людях и профессиях. Такие их картины, как "В ауте", "Я - волонтер", "Услышь меня", стали лауреатами многих кинофестивалей.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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По информации "РГ", RTVI уже направил жалобу на Первый канал с просьбой разобраться. На их сайте размещено заявление, в котором говорится, в частности, следующее: "На самом же деле Первый не был первым: премьера программы Doc Talk ("Док Ток") состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас. В остальном релиз Первого канала верный. Это программа о том, что волнует каждого. Программа про человеческие истории, социальные проблемы и драмы".

Однако, так ли совпадают программы? Обозреватель "РГ" дозвонилась до Ольги Арлаускас и спросила ее мнение:

"Я удивилась, конечно, когда услышала название шоу, - сказала Ольга Арлаускас. - Но я не знаю, что за контент у Собчак и Гордона. У нас остросоциальные темы, это наша профессия. Думаю, что у них больше сюжеты на злобу дня. "Док" в нашем понимании - это "документ". Думаю, что у них шоу будет, скорее всего, поднимать темы, которые "на хайпе". Это будет, скорее всего, как у Малахова, но в другом разрезе".

Фото: youtube.com/ АБВГДейка
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Комментируя слоган новой программы Собчак и Гордона "истории, достойные экранизации", Арлаускас сказала, что в таком случае существует много вариантов названия "Стори-Ток" или "Реалити-ток". При этом все же подчеркнула, что во всем этом каналы должны разобраться между собой, "это не дело ведущих".

Отметим лишь, что, судя по анонсам Первого канала, в студии их программы не будут находиться двое ведущих, как на RTVI - шоу Гордон и Собчак будут вести по очереди. Что до названия, то оно довольно расхожее. Например, есть фильм Doc Talk, сериал с похожим названием, и иногда так называют питчинги, где рассматриваются документальные проекты.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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