Новый случай заражения короновирусом зафиксирован в Канаде

Канадские медики диагностировали коронавирус 2019-nCoV у еще одного жителя страны. Инфицирована 50-летней женщине, которая ранее посещала Ухань.

Как сообщает СTV, инцидент произошел в провинции Британская Колумбия. Диагноз местных врачей должны подтвердить в Национальной лаборатории Канады.

Между тем число заболевших в Канаде достигло пяти. Все пациенты приехали из китайского Уханя, где зародился очаг инфекции.

В Китае число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 23,6 тысячи человек, погиб 491 житель. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев заражения.