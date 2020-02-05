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05.02.2020 04:20
Рубрика: В мире

Новый случай заражения короновирусом зафиксирован в Канаде

Канадские медики диагностировали коронавирус 2019-nCoV у еще одного жителя страны. Инфицирована 50-летней женщине, которая ранее посещала Ухань.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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Как сообщает СTV, инцидент произошел в провинции Британская Колумбия. Диагноз местных врачей должны подтвердить в Национальной лаборатории Канады.

Между тем число заболевших в Канаде достигло пяти. Все пациенты приехали из китайского Уханя, где зародился очаг инфекции.

В Китае число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 23,6 тысячи человек, погиб 491 житель. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев заражения.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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