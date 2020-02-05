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05.02.2020 13:01
Рубрика: Российский автопром

Новый ВАЗ-21099 выставили на продажу в Казахстане. За миллион рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: @kolesa.kz / instagram.com Фото: @kolesa.kz / instagram.com
Фото: @kolesa.kz / instagram.com

ВАЗ-21099 практически без пробега продают в Казахстане. Автомобиль 2001 года выпуска с символическим пробегом 1 024 км предлагают в Шымкенте по цене 5,7 млн тенге. Это 956 тысяч рублей по актуальному курсу.

Фото: Drom.ru
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Как сообщает инстаграм-аккаунт сайта kolesa.kz, на котором и появилось объявление, машину в том самом 2001-м доставили в Казахстан на автовозе и с тех пор хранили в теплом гараже. Собственно, поэтому машина выглядит как новая - разве что слегка запылилась. Впрочем, некоторых пользователей портала смутили проставки в подвеске и потертые педали.

"Для коллекции и ностальгии", - написал автор объявления, понимая, что уникальный экземпляр будет интересен в первую очередь фанатам отечественного автопрома.

"99-е" выпускали в Тольятти с 1990 по 2004 год, пока на конвейер не встал более современный ВАЗ-2115.

Фото: www.ru.motor1.com
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Оснащалась машина атмосферным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Добавим, что в настоящее время объявления на сайте нет. Вероятно, закончился оплаченный срок размещения или машину все-таки купили. Учитывая, что на портале есть немало интересных предложений ВАЗ-21099 по цене до 1,3 млн тенге, более вероятной кажется первая версия.

Фото: @kolesa.kz / instagram.com
#Lada