Новый ВАЗ-21099 выставили на продажу в Казахстане. За миллион рублей

ВАЗ-21099 практически без пробега продают в Казахстане. Автомобиль 2001 года выпуска с символическим пробегом 1 024 км предлагают в Шымкенте по цене 5,7 млн тенге. Это 956 тысяч рублей по актуальному курсу.

Как сообщает инстаграм-аккаунт сайта kolesa.kz, на котором и появилось объявление, машину в том самом 2001-м доставили в Казахстан на автовозе и с тех пор хранили в теплом гараже. Собственно, поэтому машина выглядит как новая - разве что слегка запылилась. Впрочем, некоторых пользователей портала смутили проставки в подвеске и потертые педали.

"Для коллекции и ностальгии", - написал автор объявления, понимая, что уникальный экземпляр будет интересен в первую очередь фанатам отечественного автопрома.

"99-е" выпускали в Тольятти с 1990 по 2004 год, пока на конвейер не встал более современный ВАЗ-2115.

Оснащалась машина атмосферным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Добавим, что в настоящее время объявления на сайте нет. Вероятно, закончился оплаченный срок размещения или машину все-таки купили. Учитывая, что на портале есть немало интересных предложений ВАЗ-21099 по цене до 1,3 млн тенге, более вероятной кажется первая версия.