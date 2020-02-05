Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту. По последним данным, госпитализированы 157 человек и еще один человек скончался в больнице.

"К сожалению, один из пассажиров самолета погиб, 157 человек пострадали", - передает РИА Новости слова министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

Ранее сообщалось о 120 получивших медицинскую помощь пассажирах.

Всего на борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает ТАСС.

Напомним, что ЧП произошло вечером 5 февраля. Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого он развалился на три части и загорелся.

Причиной экстренной ситуации, по предварительным данным, стала непогода. Россиян, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, на борту лайнера не было.