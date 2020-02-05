Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

"К сожалению, один из пассажиров самолета погиб, 157 человек пострадали", - передает РИА Новости слова министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.
Ранее сообщалось о 120 получивших медицинскую помощь пассажирах.
Всего на борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает ТАСС.
Напомним, что ЧП произошло вечером 5 февраля. Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого он развалился на три части и загорелся.
Причиной экстренной ситуации, по предварительным данным, стала непогода. Россиян, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, на борту лайнера не было.
Turkey: A Pegasus airlines plane overruns runway, breaks into two at Istanbul airport https://t.co/YbnhAEuyUO #breaking #EU #Türkiye #Europe— HOT NEWS (@hotnews2019) February 5, 2020
#BREAKING— Davide (@ricci_davide77) February 5, 2020
Plane skids off runway in #Istanbul, breaks into two after landing: reports.#Turkey pic.twitter.com/ZktDgwea0S