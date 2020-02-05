Посольство РФ в Японии окажет содействие россиянам с карантинного лайнера

Посольство РФ в Японии решает вопрос о продлении срока действия виз для россиян, которые оказались на борту круизного лайнера Diamond Princess. Ранее на судне были обнаружены пассажиры с коронавирусом 2019-nCoV.

"Посольством во взаимодействии с местными властями принимаются все возможные меры по оказанию содействия россиянам, включая обеспечение надлежащего мониторинга состояния здоровья, снабжение на период нахождения в карантине, - написали дипломаты в Facebook. - Установлен контакт с российским туроператором, организовавшим данную поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз наших граждан".

На борту судна в настоящий момент находятся 24 человека с российскими паспортами. Лайнер встал на якорь у берегов японского порта Йокогама. Людям не разрешают сойти на берег. Корабль как минимум две недели пробудет на карантине.

Напомним, что у десяти туристов с Diamond Princess был обнаружен коронавирус 2019-nCoV. Опасный диагноз поставлен троим японцам, троим китайцам, двум австралийцам, американцу и представителю Филиппин. В основном это люди в возрасте не моложе 50 лет. Всех инфицированных в срочном порядке на катерах доставили в порт, откуда на каретах скорой помощи развезли по больницам японской префектуры Канагава.