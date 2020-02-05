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05.02.2020 07:33
Рубрика: В мире

Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус

Текст: Александр Ленин (Токио)
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы, 5 февраля 2020 г. Фото: REUTERS/KIM KYUNG-HOON Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы, 5 февраля 2020 г. Фото: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы, 5 февраля 2020 г. Фото: REUTERS/KIM KYUNG-HOON

Двое россиян находятся в Японии на борту круизного лайнера Diamond Princess, где были обнаружены пассажиры с коронавирусом 2019-nCoV. Посольство РФ в Токио подтвердило данную информацию. Дипломаты в настоящее время выясняют ситуацию.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Ранее стало известно о десяти инфицированных пассажирах с круизного судна, которое находится рядом с портовым городом Йокогама. Проверку состояния здоровья людей провели после того, как новый коронавирус был выявлен у 80-летнего мужчины, сошедшего на берег в Гонконге.

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, все заболевшие были незамедлительно госпитализированы. Людей катерами доставили на берег, после чего на каретах скорой помощи развезли по больницам. В настоящее время с ними работают медики.

Путешествующим на круизном лайнере рекомендовано не покидать свои каюты. На борту находятся около 3,7 тысячи человек.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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