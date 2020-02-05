Путин не дал кабмину время "на раскачку"

Новый состав правительства президент назвал оптимальным и напомнил, что времени на раскачку нет.

"Это огромный, широкий фронт работ, очень большая, масштабная работа", - заявил президент на встрече с членами правительства в Кремле, обсуждая поручения по Посланию. "Другого шанса, такого объема денег, который мы сконцентрируем для достижения национальных целей развития в ближайшие годы, а, может, и десятилетия, не удастся сконцентрировать", - подчеркнул он.

Владимир Путин подчеркнул, что очень важно качество работ, своевременность принятия решений и их реализация, доведение до логического завершения и результата - улучшения состояния экономики и социального самочувствия граждан.

"Состав правительства, я считаю, оказался оптимальным", - оценил глава государства. "Здесь есть люди, которые готовили эти решения в течение предыдущих полутора лет как минимум... Есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на прежних должностях были вовлечены в эту работу", - добавил он.

"У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку: мы не имеем никакого права на это, - заключил президент. - Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, все настроены на работу и все в материале".