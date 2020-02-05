Путин не дал кабмину время "на раскачку"

Новости

Приток водохранилищ Симферополя за сутки превысил показатели января 18:08
Полиция арестовала живодера, убившего кота на глазах своего ребенка 18:06
Координация с Кабмином не повлияет на независимость Банка России 18:02
В Австрии из госпиталя сбежала пациентка с подозрением на коронавирус 18:01
Белоусов: Задача экономической части Послания - запуск инвестиционного цикла 17:56
В Петербурге создали плавучие домики для нерп 17:52
Лучший фильм 2019 года станет сериалом 17:40
Количество подключений к платному ТВ упало вдвое 17:29
В ДНР выпустили монету в честь Иосифа Кобзона 17:22
В Великом Новгороде загорелся дом-памятник архитектуры XIX века 17:13
Голикова: Поправки, упрощающие получение маткапитала, готовы 17:09
При пожаре в Псковской области погибли три человека 17:08
В Каталонии судят националиста, напавшего на человека с испанским флагом 16:42
В России предложили изменить правила использования шипованных шин 16:25
Президент призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса 16:21
Москву ждет сильное похолодание в конце недели 16:08
Новая Skoda Octavia vRS оказалась гибридом, но не потеряла в мощности 16:03
Ученые Гарварда опровергли популярную теорию эволюции 16:00
Молью по шерсти: На Урале показали минимализм, который стоит миллионы 15:59
Швыдкой представил российскую делегацию на книжной ярмарке в Минске 15:56
В Севастополе не будут вводить графики подачи воды 15:51
В Минске презентован проект о героях-партизанах 15:49
В Нижегородской области бизнесмен зарубил топором своего компаньона 15:43
На Черноморское побережье Кубани обрушится мощный шторм 15:40
В Москве стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 17:10
Рубрика: Власть

Путин не дал кабмину время "на раскачку"

Текст: Кира Латухина
Новый состав правительства президент назвал оптимальным и напомнил, что времени на раскачку нет.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Это огромный, широкий фронт работ, очень большая, масштабная работа", - заявил президент на встрече с членами правительства в Кремле, обсуждая поручения по Посланию. "Другого шанса, такого объема денег, который мы сконцентрируем для достижения национальных целей развития в ближайшие годы, а, может, и десятилетия, не удастся сконцентрировать", - подчеркнул он.

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Владимир Путин подчеркнул, что очень важно качество работ, своевременность принятия решений и их реализация, доведение до логического завершения и результата - улучшения состояния экономики и социального самочувствия граждан.

"Состав правительства, я считаю, оказался оптимальным", - оценил глава государства. "Здесь есть люди, которые готовили эти решения в течение предыдущих полутора лет как минимум... Есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на прежних должностях были вовлечены в эту работу", - добавил он.

"У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку: мы не имеем никакого права на это, - заключил президент. - Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, все настроены на работу и все в материале".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство

Главное сегодня

Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Президент призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
"Яндекс" обрушился во многих городах России
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам