Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки

Родители девочки, которая пять лет жила в московском перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", ограничены в правах, ребенок передан в органы опеки. Такое решение принял в среду 5 февраля Пресненский городской суд. С отца и матери будут взыскиваться алименты на содержание ребенка в размере одной четвертой от ежемесячного заработка.

С ходатайством в суд обратились органы опеки, которые просили ограничить супругов в родительских правах, так как они крайне редко видятся с девочкой и не воспитывают ее. Представители медцентра утверждали, что родители никогда не забирали девочку из центра даже на праздники.

В свою очередь защита заявляла, что требования не могут быть удовлетворены, пока родители не получат достоверные сведения по заболеванию ребенка.

После вынесения приговора защита заявила, что будет обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Ранее "Российская газета" сообщала, что после рождения ребенка родители оставили его в столичном перинатальном центре из-за проблем со здоровьем. После того, как в медцентре заявили, что ребенок готов к выписке, родители отказались его забирать.