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05.02.2020 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Китайские рабочие продолжают строить метро в Москве в обычном режиме

Текст: Любовь Проценко

Китайские метростроевцы продолжают работать в Москве в штатном режиме. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Паники в связи с коронавирусом у нас нет. 120 китайских инженеров и рабочих тоннелепроходческих щитов продолжают работать. Должны были прилететь еще 50, но их вылет немного задерживается до момента, пока ситуация не успокоится", - рассказал он.

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Китайская компания CRCC строит в российской столице три станции Большой кольцевой линии - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а также тоннели между ними. Самый первый тоннель - между между станциями "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" БКЛ - они проложили в апреле прошлого года.

Китайские специалисты обещают построить весь юго-западный отрезок Большого кольца длиной 4,6 километра в 2021 году.

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