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05.02.2020 20:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Скорости не хватает

Марат Хуснуллин: Московский опыт пригодится всей стране
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
В среду московские строители в кино-концертном зале "Зарядье" подводили итоги работы в 2019 году. "Человек, который должен был отчитываться, сидит здесь в зале и будет, возможно, еще и критиковать нас..." Так мэр Москвы Сергей Собянин с улыбкой представил в среду участие в работе коллегии стройкомплекса Марата Хуснуллина. Еще две недели назад за всю стройку в столице отвечал именно Хуснуллин, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Но сегодня он - заместитель председателя правительства РФ. Поблагодарив Марата Шакирзяновича за обновление города в течение девяти лет, Собянин наградил его знаком "За заслуги перед Москвой" и пожелал успехов на новом поприще.
Мэр Сергей Собянин наградил вице-премьера Марата Хуснуллина знаком "За заслуги перед Москвой". Фото: РИА Новости Мэр Сергей Собянин наградил вице-премьера Марата Хуснуллина знаком "За заслуги перед Москвой". Фото: РИА Новости
Мэр Сергей Собянин наградил вице-премьера Марата Хуснуллина знаком "За заслуги перед Москвой". Фото: РИА Новости

Хуснуллин же признался: "Видимо, для того, чтобы понять, что имеешь, видимо, надо это потерять. Вот и я сейчас понял: "Как же хорошо работать в Москве! И в самом деле: деньги есть, проекты есть, профессиональная команда есть. Чего не работать". Собравшимся же посоветовал: "Цените это! И не теряйте темпов строительства. Задач у Москвы впереди много".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Марат Хуснуллин: Я сделаю все, чтобы строить в России максимально быстро

О том, что для столицы сегодня самое важное, говорил Собянин: на первом месте остается сооружение транспортной инфраструктуры. И прежде всего - нового Большого кольца подземки: "Мы шли к нему многие годы. Сейчас на всех его участках работы выходят либо на финиш, либо идет проходка. Гигантский объем! Но за два года поезда с пассажирами должны пойти по всему кольцу. Сроки ввода ни одной станции перенести нельзя - только так линия заработает полноценно". Стройка действительно грандиозная. Ведь Большая кольцевая линия, протяженностью 70 км, станет самой длинной в мире, опередив Пекинское кольцо с его 57 км - до сих пор самое протяженное. "Это революционное событие не только для метро, но и для всего транспорта Москвы", - подчеркнул глава города. В то же время город не отказывается и от продолжения прокладки радиальных линий, таких как Бирюлевская ветка, ветка до Троицка. Туда должна прийти строящаяся Коммунарская линия от планируемой станции "Столбово", которая будет расположена в поселении Десеновское. Всего на этом отрезке длиной 14,6 км будет расположено 6 станций: "Сосенки"; "Ракитки"; "Десна"; "Десеновское"; "Ватутинки"; "Троицк". Его задача не только лучше связать присоединенные территории с центром столицы, но и разгрузить автодороги на юге и юго-западе столицы. Произойти это должно уже в 2022-2023 годах.

Линия же к району Бирюлево, жители которого ждали метро три десятка лет, сейчас проектируется, рассказал журналистам преемник Марата Хуснуллина на посту заммэра Москвы главы стройкомплекса Андрей Бочкарев. А вот пять станций новой Некрасовской линии на участке от "Косино" до "Авиамоторной", по его словам, пассажиры буквально через несколько недель смогут опробовать - там уже идет техническая обкатка поездов. Эта линия свяжет юго-восточные районы столицы с МЦК и БКЛ, сделав дорогу комфортнеепрактически по всей Москве.

Большая кольцевая линия столичного метро протяженностью 70 км станет самой длинной в мире, опередив Пекинское кольцо

Продолжат строители заниматься и развитием Московских центральных диаметров, как работающих, так и еще трех строящихся. Строительством автомобильных дорог, которые позволяют передвигаться по Москве, минуя центр, - Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

Говоря о реновации жилья, Собянин подчеркнул, что во всех районах для новых домов, которые планируется построить взамен идущих под снос, подобраны стартовые площадки: "Это обеспечивает продвижение проекта вперед". И если за первые два года новые квартиры получили 22 тысячи москвичей, то в ближайшие два-три года предстоит выйти совсем на другие объемы - ввод 2-3 миллионов жилья ежегодно.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране

Все эти стройки начинались в столице при Марате Хуснуллине. Опыт, приобретенный в ходе их, уверен вице-премьер, поможет ему в работе на федеральном уровне на многих направлениях. В частности, он вплотную сейчас занимается проблемами обманутых дольщиков. В столице эта работа уже хорошо налажена, а в стране процентов 10 регионов даже не перешли еще на эскроу-счета. И для того, чтобы двигаться дальше, предстоит сначала понять, кто из застройщиков в состоянии работать по новой схеме, а кто вообще не сможет ни по какой. "Скорости не хватает в работе по защите обманутых дольщиков", - пожаловался Марат Хуснуллин журналистам. Впрочем, и Москву совсем бросать он не намерен. Более плотно планирует курировать развитие Московского транспортного узла. В документах этот узел называется уже центральным не случайно - его значение распространяется и на другие регионы.

Огорчается медленным продвижением сооружения ЦКАД: "Буду сейчас заниматься этим проектом в штабном режиме", - заверил вице-премьер.

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