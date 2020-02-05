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05.02.2020 14:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Большая кольцевая линия московского метро будет введена за два года

Текст: Любовь Проценко

Говоря на коллегии столичного стройкомплекса о приоритетах города в этой отрасли, мэр города Сергей Собянин сказал, что на первом месте остается сооружение транспортной инфраструктуры. И прежде всего - нового Большого кольца подземки. "Мы шли к нему многие годы. И вот сейчас могу сказать - на всех участках этой стройки работы выходят либо на финиш, либо идет проходка. Это гигантский объем, учитывая что в течение двух лет по всему кольцу должны пойти поезда с пассажирами".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Стройка действительно грандиозная. Ведь Большая кольцевая линия, протяженностью 67 км, станет самой длинной в мире, опередив Пекинскую кольцевую, которая со своими 57 км была до сих пор самой протяженной. "Это революционное событие не только для метро, но и для всего транспорта Москвы", - подчеркнул глава города. Особенность его, отметил он, состоит в том, что для полноценного действия кольца нельзя переносить сроки ввода ни одной из станций. В то же время город не отказывается и от продолжения строительства радиальных линий, таких как, в частности, Бирюлевская ветка, ветка до Троицка. Туда должна прийти строящаяся Коммунарская линия от планируемой станции "Столбово", которая будет расположена в поселение Десеновское. Всего на этом участке длиной 14,6 км будет расположено 6 станций: "Сосенки"; "Ракитки"; "Десна"; "Десеновское"; "Ватутинки"; "Троицк".

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Ее задача не только лучше связать с центром столицы присоединенные территории, но и разгрузить чрезмерно перегруженную сейчас Сокольническую линию подземки, а также автомобильные дороги на юге и юго-западе столицы.

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