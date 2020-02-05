Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса исполнил в зале "Зарядье" уникальную программу французской музыки: вторую сюиту из балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и симфонию Оливье Мессиана "Турангалила" в 10 частях.

Это был настоящий прорыв для столичных афиш, московских и петербургских (музыканты накануне выступили в Концертном зале Мариинки). Факт, но сочинения Мессиана звучат в России редко, а симфонию "Турангалила" исполняли лишь несколько дирижеров, среди них Евгений Светланов и Дмитрий Китаенко.

В Екатеринбурге Дмитрий Лисс уже играл это грандиозное творение, написанное в 1948 году и представляющее экстатическую мистерию любви и смерти, вдохновленную древнеиндийским ритмическим трактатом и мифом о Тристане и Изольде. Сложнейший, пронизанный философской символикой текст Мессиана ("туранга" на санскрите означает движение, ритм времени, "лила" - божественную игру жизни и смерти, песню любви), написанный авангардным музыкальным языком, представляет собой полуторачасовое действо с участием гигантского состава оркестра (только в перкуссионной группе полтора десятка музыкантов, воспроизводящих экзотические звукосочетания вибрафона, металлофонов, китайских и турецких тарелок, маракасов и др.), солирующего фортепиано (второе фортепиано - в оркестре) и таинственного инструмента соло - волны Мартено (электрофон). Его космический звук, волнующий, словно голос мировой души, абсолютно ирреальным тембром, в России мало кто слышал, хотя инструмент был создан Морисом Мартено почти 100 лет назад. На Дягилевском фестивале французская исполнительница Сесиль Лартиго давала сольный концерт на волнах Мартено. С Уральским оркестром выступила профессор Парижской консерватории Натали Форже, ее партнером за роялем был Роже Мюраро, специалист по мессиановской музыке.

"Туранга" в переводе с санскрита означает движение, ритм времени

Исполнительский класс, который продемонстрировал оркестр, произвел фурор. Это был мощный, яркий поток мессиановской музыки, плотная звуковая материя, переливающаяся красками, изумительными "птичьими" соло и "свистами" деревянных, прихотливыми изгибами струнных, заставляющих вспомнить о скрябиновских экстатических мирах, со сверкающей монолитной медью, с целым миром перкуссионных эффектов и марафонской дистанцией партии рояля, звучавшего непрерывно на фортиссимо в удвоении с фортепиано в оркестре. И всю эту монументальную фактуру пронизывала фантастическая монодия волн Мартено, придававшая звуковой ткани ирреальный формат - тот, о котором грезили Скрябин и Вагнер. Уральский оркестр впечатлил не только искусством воспроизводить эти сложнейшие творческие идеи, но и почти джазовым драйвом, радостной энергией, прорывавшейся и в теме любви, апофеоз которой в финале означал и жизнь, и смерть, и вечность - божественную игру "Турангалилу".