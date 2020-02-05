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05.02.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецкой области уволили директора школы, в которой избили девочку

Текст: Анна Скрипка

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал конфликт школьниц в Дансковском районе. Напомним, там две восьмиклассницы избили 12-летнюю девочку и выложили видео с этим в Сеть.

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После этого родителей восьмиклассниц привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вместе с тем своих должностей лишились чиновница районного отдела образования, директор школы, где учились девочки, а их классный руководитель - освобождена от своих обязанностей.

Против жесткого решения выступила общественность, назвав наказание для педагогов слишком строгим. Глава Липецкой области Игорь Артамонов на пресс-конференции заявил, что уверен в правильности этого решения, так как факт ЧП попытались скрыть и за это действие необходимо понести ответственность.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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