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05.02.2020 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станцию метро "Смоленская" закроют на ремонт

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро больше чем на год закроют станцию "Смоленская" на Арбатско-Покровской линии, сообщает пресс-служба подземки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Смоленская" будет закрыта для ремонта трех эскалаторов, которые были установлены еще при открытии станции в 1953 году. Новые автоматические лестницы будут более надежны и экономичнее в плане потребления энергии, отмечают представители транспортного предприятия.

Чтобы полноценно провести работы, придется полностью разобрать старые эскалаторные комплексы. А для этого необходимо разобрать всю декоративную отделку наклонного тоннеля. В метро считают, что сделать все это, не закрывая станцию, невозможно.

По предварительным расчетам, "Смоленскую" закроют с 22 февраля 2020-го до июня 2021 года. Проехать в район станции можно по Филевской линии.

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