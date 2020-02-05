Завершилась реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля.

Масштабные работы начались в 2013 году, а до этого момента руины бывшего Конюшенного двора многие годы портили вид на Ростовский кремль и пугали туристов.

В советское время помещения бывших митрополичьих конюшен использовались под склады, а когда в 1970-е годы они совсем обветшали, их пытались снести. И только усилиями общественности и Министерства культуры СССР памятник был спасен от сноса и поставлен под государственную охрану, но до реставрации дело очень долго не доходило.

В кремле рассказали, что работы проводились в несколько этапов по проекту ФГУП "Центральные реставрационные проектные мастерские". В итоге музей-заповедник получил больше четырех тысяч квадратных метров новых выставочных площадей.

- Конюшенный двор фактически лежал в руинах. В результате долгой и кропотливой реставрации, которая от момента проектирования до сдачи заняла практически восемь лет, этот уникальный памятник истории, культуры и архитектуры возрожден, - с удовлетворением отметил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

По словам представителя министерства, стоимость полной реставрации двора - от проектирования до сдачи объекта - составила около 750 миллионов рублей. Теперь сотрудники музея-заповедника займутся тестированием и настройкой установленного здесь оборудования, отвечающего самым современным музейным стандартам. А информация об отреставрированных объектах музея-заповедника "Ростовский кремль" вошла в уникальное издание Минкультуры России, посвященное реставрации кремлей, крепостей и монастырей за последние восемь лет. Издание вышло в свет первого февраля.

- Мы планируем устроить в новых помещениях фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, оборудовать выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций, - поделилась планами директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталия Каровская.

Открытие уникального музейного объекта состоится в мае. Одна из первых выставок будет посвящена 75-летию Победы.

Справка "РГ"

Здание бывшего митрополичьего Конюшенного двора в Ростове - одно из самых ранних сохранившихся сооружений (XVII век) подобного рода. Согласно историческим источникам, его начали сооружать еще при митрополите Ростовском и Ярославском Ионе Сысоевиче. После перевода епископской кафедры в Ярославль в комплексе, предназначенном для лошадей и карет высших церковных иерархов, располагались семинария, постоялый двор, соляные склады, воинские казармы.