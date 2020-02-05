Новости

В России предложили изменить правила использования шипованных шин 16:25
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса 16:21
Москву ждет сильное похолодание в конце недели 16:08
Новая Skoda Octavia vRS оказалась гибридом, но не потеряла в мощности 16:03
Ученые Гарварда опровергли популярную теорию эволюции 16:00
Молью по шерсти: На Урале показали минимализм, который стоит миллионы 15:59
Швыдкой представил российскую делегацию на книжной ярмарке в Минске 15:56
В Севастополе не будут вводить графики подачи воды 15:51
В Минске презентован проект о героях-партизанах 15:49
В Нижегородской области бизнесмен зарубил топором своего компаньона 15:43
На Черноморское побережье Кубани обрушится мощный шторм 15:40
В Москве стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию 15:17
Власти Крыма спрогнозировали рост зарплаты в 2020 году 15:13
Уральский завод создаст для Минобороны "дальнобойный" беспилотник 15:13
Олег Кононов возглавил "Ригу" 15:07
Посольство РФ в Японии окажет содействие россиянам с карантинного лайнера 15:02
Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай 14:52
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене 14:43
Не стало режиссера Бориса Луценко 14:42
Видео: В атмосфере Марса обнаружены загадочные разломы 14:37
Закон о "балконной амнистии" в Петербурге одобрен в первом чтении 14:32
Академик Чучалин назвал явные признаки поражения коронавирусом 14:32
Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы 14:28
В Оренбурге на бабушку с ребенком обрушилась снежная глыба 14:27
В Ялте шторм унес жизни двух человек 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 15:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Из конюшни - в музей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 24(8078)
Завершилась реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля.
Много лет Конюшенный двор фактически лежал в руинах. Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль" Много лет Конюшенный двор фактически лежал в руинах. Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль"
Много лет Конюшенный двор фактически лежал в руинах. Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль"

Масштабные работы начались в 2013 году, а до этого момента руины бывшего Конюшенного двора многие годы портили вид на Ростовский кремль и пугали туристов.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Заканчивается реставрация знаменитой Преображенской церкви в Кижах

В советское время помещения бывших митрополичьих конюшен использовались под склады, а когда в 1970-е годы они совсем обветшали, их пытались снести. И только усилиями общественности и Министерства культуры СССР памятник был спасен от сноса и поставлен под государственную охрану, но до реставрации дело очень долго не доходило.

В кремле рассказали, что работы проводились в несколько этапов по проекту ФГУП "Центральные реставрационные проектные мастерские". В итоге музей-заповедник получил больше четырех тысяч квадратных метров новых выставочных площадей.

- Конюшенный двор фактически лежал в руинах. В результате долгой и кропотливой реставрации, которая от момента проектирования до сдачи заняла практически восемь лет, этот уникальный памятник истории, культуры и архитектуры возрожден, - с удовлетворением отметил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

По словам представителя министерства, стоимость полной реставрации двора - от проектирования до сдачи объекта - составила около 750 миллионов рублей. Теперь сотрудники музея-заповедника займутся тестированием и настройкой установленного здесь оборудования, отвечающего самым современным музейным стандартам. А информация об отреставрированных объектах музея-заповедника "Ростовский кремль" вошла в уникальное издание Минкультуры России, посвященное реставрации кремлей, крепостей и монастырей за последние восемь лет. Издание вышло в свет первого февраля.

Фото: Максим Коротченко
Как торговец антиквариатом основал в Астрахани музей купцов

- Мы планируем устроить в новых помещениях фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, оборудовать выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций, - поделилась планами директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталия Каровская.

Открытие уникального музейного объекта состоится в мае. Одна из первых выставок будет посвящена 75-летию Победы.

Справка "РГ"

Здание бывшего митрополичьего Конюшенного двора в Ростове - одно из самых ранних сохранившихся сооружений (XVII век) подобного рода. Согласно историческим источникам, его начали сооружать еще при митрополите Ростовском и Ярославском Ионе Сысоевиче. После перевода епископской кафедры в Ярославль в комплексе, предназначенном для лошадей и карет высших церковных иерархов, располагались семинария, постоялый двор, соляные склады, воинские казармы.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?