Водители автобусов игнорируют полосы для общественного транспорта

Водители столичных автобусов игнорируют некоторые выделенные полосы для общественного транспорта и предпочитают двигаться в общем потоке. Почему это происходит, разбирался корреспондент "Российской газеты".

Место на Новослободской улице, когда выделенная полоса вдруг переходит в соседний ряд и всем срочно надо перестроиться. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, для него в столице организовали выделенную полосу. В большинстве случаев отобрав ее у всего остального транспорта. Но вот беда, водители автобусов на некоторых участках дороги предпочитают двигаться по обычным полосам в общем потоке. В итоге нагрузка на обычные полосы вырастает, а автобусной никто не пользуется. Почему же это происходит?

Первым на эту проблему обратил внимание заместитель начальника Центра организации дорожного движения Александр Евсин на своей странице в соцсетях. В качестве яркого примера он привел выделенку на Бутырской улице в районе метро Дмитровская по направлению в центр. Начинаясь от метро, она доходит до перекрестка и упирается... в бордюр тротуара. Чтобы не прорываться сквозь плотный транспортный поток, водители автобусов предпочитают сразу от остановки выезжать на обычную полосу и двигаться в ней. В итоге полоса пустует.

Но это не единственный казус с этой полосой. Справа от нее организованы парковочные места около метро. Но подъехать к ним не нарушая правил просто невозможно. Ведь для этого надо пересечь эту выделенную полосу, а разрывов в ней не предусмотрено.

Как отметил Александр Евсин, "в ряде мест восторжествовал фетишистский подход к обеспечению приоритета общественного транспорта. Инструменты применяют без необходимых показаний". Он привел в пример, что в большинстве случаев нет необходимости подводить выделенную полосу прямо к светофору и заставлять водителей обычных машин поворачивать направо из второго ряда.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Владимир Баршев

Понятно, что это не единственная проблемная выделенка в городе. Например, на Новослободской улице выделенка нарисована так, что возникает прямо перед водителем, который едет в правом ряду и у которого она только что была справа. Там, оказывается, автобусам надо перестроиться. А обычный транспорт просто попадает в западню. А автобусам надо перестроиться, потому что там поворот направо в Горлов тупик. А тем, кто выезжает из этого тупика на Новослободскую улицу, надо умудриться повернуть так, чтобы не очутиться на этой выделенке. А места для маневра - всего пять метров.

Складывается впечатление, что проектировщики выделенных полос никогда на место не выезжают и кроят все по карте

Еще одна замечательная выделенка нанесена под мостом на улице Земляной Вал прямо перед выездом на Таганскую площадь. Она начинается в левом ряду и там же неожиданно заканчивается. То есть, чтобы водителю автобуса ею воспользоваться, ему надо сначала перестроиться в левый ряд, проехать по ней метров 200 и вернуться обратно в правый, потому что впереди у него остановка. Для обычного водителя, который привык, что автобусная полоса обычно справа, это вообще дикость. И никаких удобств такое проектирование автобусных полос не создает, а создает так называемые конфликтные точки. Автобусам и машинам постоянно приходиться перестраиваться, меняясь друг с другом местами.

Выделенка на Бутырской улице, которая просто упирается в тротуар. Автобусы по ней не ездят. Фото: Сергей Михеев/ РГ

При этом никто не спорит, что выделенные полосы для общественного транспорта нужны, чтобы пассажиры могли беспрепятственно добираться из точки "А" в точку "Б". Чтобы автобусы, электробусы и троллейбусы двигались по расписанию. Хотя и с этим происходят курьезы. В Московской области вдруг на одном из участков общественный транспорт стал приезжать раньше времени, чем вызвал недовольство пассажиров. Им сложно объяснить, что автобус стоит на остановке не просто так, а чтобы не приехать раньше времени на следующую. Виной всему оказалась недавно нанесенная выделенная полоса на Ярославском шоссе. Она-то и сбила установленный график.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Владимир Баршев

Как отметил автообозреватель "Вестей FM" Игорь Моржаретто, идея с выделенками правильная. Такие полосы применяются во всем мире для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта. Но изначально их наносили бездумно, чтобы они просто были. Складывается впечатление, что проектировщики никогда на месте не были и кроили исключительно по карте. Это бывает и с организацией парковочного пространства, и с выделенными полосами.

Защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов сообщил, что он сам водит такси и сталкивается с тем, что некоторыми полосами даже таксисты не пользуются. По его словам, процентов 20 выделенных полос никому не нужны и создают только проблемы, как общественному транспорту, так и такси. По некоторым выделенкам непонятно почему даже такси нельзя выезжать. Например, на Сретенке. А автобусы там ходят раз в полчаса. Из-за выделенки на перекрестке Варшавского шоссе и Нагорного проезда ежевечерне невозможно проехать. Там происходит скрещивание потоков. Весь общественный транспорт должен перестраиваться в левые ряды, а обычный - в правый. А на перестроение дается пять метров. Если отменить выделенную полосу метров за 200 до перекрестка, то проблем никаких не будет. Вообще вся проблема с их организацией в том, что выделенки наносятся только ради того, чтобы они были, а не для удобства и скорости движения общественного транспорта.

На улице Земляной Вал выделенная идет слева. Автобусам надо перестроится на нее, а потом вернуться обратно. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Общее мнение экспертов сводится к тому, что необходимо пересмотреть подход к выделенным полосам и применять их для обеспечения приоритета общественного транспорта, а не для создания проблем всем водителям. Тогда водители перестанут вздрагивать от новостей, что на очередной улице организовали такую полосу, а общественный транспорт все-таки будет ходить по расписанию.