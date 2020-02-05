Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном

У Минска и Казани существует "запас прочности" для выхода на уровень товарооборота более $2 млрд в год, считает посол Беларуси в России Владимир Семашко. Такой прогноз он сделал после состоявшегося 5 февраля в Елабуге обсуждения перспективных направлений сотрудничества в рамках Союзного государства с заместителем премьер-министра Татарстана Альбертом Каримовым, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Дипломат поблагодарил вице-премьера за особое внимание, оказываемое им вопросам сотрудничества с РБ, подчеркнув, что важным механизмом, способствующим наращиванию объемов взаимной торговли, являются договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Беларусь в декабре прошлого года.

"Результаты совместной работы наглядно демонстрируют показатели совместного товарооборота, который в условиях непростой экономической ситуации по итогам 2018 года увеличился на 7,6 процента. Более того, достигнут его рекордный объем с 2013 года", - констатировал Владимир Семашко.

Основой взаимодействия, по мнению посла, остается кооперация в промышленной сфере, а ключевым направлением он назвал взаимодействие между предприятиями нефтехимического комплекса, на долю которых приходится около 50 процентов товарооборота. "Успешно развивается сотрудничество и в сфере машиностроения. Прежде всего, это поставки тракторной, пассажирской и сельскохозяйственной техники", - добавил он, напомнив, что только парк сельхозтехники Татарстана почти на 60 процентов укомплектован минскими тракторами, а более половины кормоуборочных и 40 процентов зерноуборочных комбайнов - продукция "Гомсельмаша".

Более того, пассажирская техника в Казани тоже практически наполовину укомплектована автобусами МАЗ и трамваями "Белкоммунмаша", а Борисовское предприятие тракторного оборудования осуществляет поставки компонентов и на конвейер КамАЗа. Дипломат не исключает, что существуют хорошие перспективы для взаимодействия и в газомоторной сфере. Они касаются, в первую очередь, совместных проектов в сфере пассажирского транспорта и двигателестроения, уточнил он.

Стороны также обсудили вопросы реализации проекта по созданию белорусско-татарстанского промышленного кластера. Семашко вручил ключи от пяти большегрузов МАЗ водителям транспортно-логистического центра "ТПК МТЗ-Татарстан", который, кстати, является дистрибьютором ОАО "МТЗ" в России, занимаясь не только сервисным обслуживанием, но и обладая собственной производственной базой.

За истекшие семнадцать лет, уточнили в посольстве РБ, на рынок Союзного государства компанией поставлено более 15 тысяч тракторов.