33-летний уфимец Владимир Санкин, с точки зрения общественности, совершил благородный поступок, а с позиции законодательства, совершил преступление. Молодой мужчина пришел на помощь подросткам, защитил их от насилия, но в результате педофил скончался.

И теперь Владимир - фигурант уголовного дела. Уже 40 тысяч россиян подписали петицию в его защиту, требуя оправдать человека, спасшего детей.

...Все, напомним, произошло внезапно: Владимир шел по улице, когда к нему подбежал 14-летний мальчишка, со слезами на глазах умоляя спасти его друга от дяди, который не выпускает мальчика из квартиры и угрожает топором. По словам ребенка, они с другом гуляли, замерзли и зашли в чужой подъезд, где незнакомый мужчина предложил выпить чаю и показать что-то "интересное". Ребята зашли в квартиру, но там хозяин начал раздеваться и, угрожая топором, потребовал того же от мальчиков. Одному из подростков удалось выбежать из дома и позвать на помощь.

- По словам моего подзащитного, подросток обратился за помощью именно к нему, потому что они были знакомы: когда-то вместе строили ледяную горку во дворе. Конечно, Владимир не мог пройти мимо, - сообщил корреспонденту "РГ" адвокат Искандар Кабиров.

Владимир Санкин забежал в квартиру и вывел мальчика. Но пьяный мужчина выбежал вслед за ними на улицу. Завязалась драка. Свидетели говорят, что первым в ход пустил кулаки умерший педофил.

Хозяин квартиры начал раздеваться и, угрожая топором, потребовал того же от мальчиков

По данным регионального следкома, Санкин нанес предполагаемому насильнику многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Но медики не успели спасти его жизнь, по дороге в больницу он умер.

Позже выяснилось, что погибший - 54-летний мужчина - был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Отсидел 11 лет, освободился несколько месяцев назад.

А Владимиру Санкину теперь тоже грозит срок: ему предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", которая предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. И сразу возникает вопрос: почему умышленное причинение вреда? Владимир Санкин выслеживал педофила? Специально поджидал в укромном месте? Был раньше с ним знаком?..

- В ходе расследования будут учтены все обстоятельства произошедшего, в том числе противоправное поведение 54-летнего мужчины, - успокаивает общественность старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Сейчас, по решению Калининского районного суда, Владимир Санкин находится под домашним арестом. Свою вину он не отрицает, но говорит, что просто хотел помочь детям, про убийство даже не думал.

Жители республики встали на сторону Владимира Санкина и выступают за его полное оправдание. "Сидеть в тюрьме должны те, кто покушается на детей, смерть этого убогого педофила случайна". "Надеюсь, что справедливость восторжествует. Пусть каждый поставит себя на место Владимира, неужели бездействовали бы?" "Этот человек не заслуживал жить! Наказание Владимира должно быть минимальным, ведь преступление совершено в состоянии аффекта! Кто бы удержался и не ударил такую мразь?!"... Подобными комментариями заполнены все соцсети.

На снисхождение судей рассчитывает и уполномоченный по защите прав детей в РБ Милана Скоробогатова:

- Гражданская позиция мужчины, который встал на защиту детей, молниеносно отреагировал на страшную ситуацию, у которого точно есть понятие, что такое "хорошо" и что такое "недопустимо" в отношении детей, достойна уважения. Надеюсь, следственные органы и суд дадут объективную и справедливую оценку действиям Владимира Санкина, - говорит она.

Владимир Санкин забежал в квартиру и вывел мальчика. Но пьяный мужчина выбежал за ними на улицу. Завязалась драка

Эта надежда вполне имеет место быть. Оправдательные судебные решения по схожим делам уже были. Так, в 2012 году была поставлена точка в громком деле бизнесмена из Тульской области Гегама Саркисяна. Он убил троих грабителей в собственном доме. В 2016 году Новосибирский областной суд прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, который был осужден на семь лет колонии за убийство мужчины, ворвавшегося в его квартиру и угрожавшего детям. Но судя по всему, проблему надо решать на законодательном уровне. Так считает уполномоченный по защите прав человека в РБ Рим Каюмов:

- Ситуация с Владимиром Санкиным - далеко не единичный случай. Есть множество примеров, когда человек пытался пресечь совершение преступления, но в силу определенных обстоятельств (превышение самообороны, состояние аффекта, нанесение тяжких телесных повреждений) сам оказывается на скамье подсудимых. Думаю, назрела необходимость вводить дополнения в законодательство об освобождении от уголовной ответственности граждан при пресечении ими противоправных действий.