Новости

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 20:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Осудить или наградить?

Уже 40 тысяч человек выступили в защиту уфимца, до смерти избившего педофила
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
33-летний уфимец Владимир Санкин, с точки зрения общественности, совершил благородный поступок, а с позиции законодательства, совершил преступление. Молодой мужчина пришел на помощь подросткам, защитил их от насилия, но в результате педофил скончался.

И теперь Владимир - фигурант уголовного дела. Уже 40 тысяч россиян подписали петицию в его защиту, требуя оправдать человека, спасшего детей.

В Крыму серийный педофил осужден на 17 лет колонии

...Все, напомним, произошло внезапно: Владимир шел по улице, когда к нему подбежал 14-летний мальчишка, со слезами на глазах умоляя спасти его друга от дяди, который не выпускает мальчика из квартиры и угрожает топором. По словам ребенка, они с другом гуляли, замерзли и зашли в чужой подъезд, где незнакомый мужчина предложил выпить чаю и показать что-то "интересное". Ребята зашли в квартиру, но там хозяин начал раздеваться и, угрожая топором, потребовал того же от мальчиков. Одному из подростков удалось выбежать из дома и позвать на помощь.

- По словам моего подзащитного, подросток обратился за помощью именно к нему, потому что они были знакомы: когда-то вместе строили ледяную горку во дворе. Конечно, Владимир не мог пройти мимо, - сообщил корреспонденту "РГ" адвокат Искандар Кабиров.

Владимир Санкин забежал в квартиру и вывел мальчика. Но пьяный мужчина выбежал вслед за ними на улицу. Завязалась драка. Свидетели говорят, что первым в ход пустил кулаки умерший педофил.

Хозяин квартиры начал раздеваться и, угрожая топором, потребовал того же от мальчиков

По данным регионального следкома, Санкин нанес предполагаемому насильнику многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Но медики не успели спасти его жизнь, по дороге в больницу он умер.

Позже выяснилось, что погибший - 54-летний мужчина - был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Отсидел 11 лет, освободился несколько месяцев назад.

А Владимиру Санкину теперь тоже грозит срок: ему предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", которая предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. И сразу возникает вопрос: почему умышленное причинение вреда? Владимир Санкин выслеживал педофила? Специально поджидал в укромном месте? Был раньше с ним знаком?..

Замдиректора школы в Иванове обвинили в педофилии

- В ходе расследования будут учтены все обстоятельства произошедшего, в том числе противоправное поведение 54-летнего мужчины, - успокаивает общественность старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Сейчас, по решению Калининского районного суда, Владимир Санкин находится под домашним арестом. Свою вину он не отрицает, но говорит, что просто хотел помочь детям, про убийство даже не думал.

Жители республики встали на сторону Владимира Санкина и выступают за его полное оправдание. "Сидеть в тюрьме должны те, кто покушается на детей, смерть этого убогого педофила случайна". "Надеюсь, что справедливость восторжествует. Пусть каждый поставит себя на место Владимира, неужели бездействовали бы?" "Этот человек не заслуживал жить! Наказание Владимира должно быть минимальным, ведь преступление совершено в состоянии аффекта! Кто бы удержался и не ударил такую мразь?!"... Подобными комментариями заполнены все соцсети.

На снисхождение судей рассчитывает и уполномоченный по защите прав детей в РБ Милана Скоробогатова:

- Гражданская позиция мужчины, который встал на защиту детей, молниеносно отреагировал на страшную ситуацию, у которого точно есть понятие, что такое "хорошо" и что такое "недопустимо" в отношении детей, достойна уважения. Надеюсь, следственные органы и суд дадут объективную и справедливую оценку действиям Владимира Санкина, - говорит она.

Владимир Санкин забежал в квартиру и вывел мальчика. Но пьяный мужчина выбежал за ними на улицу. Завязалась драка

Эта надежда вполне имеет место быть. Оправдательные судебные решения по схожим делам уже были. Так, в 2012 году была поставлена точка в громком деле бизнесмена из Тульской области Гегама Саркисяна. Он убил троих грабителей в собственном доме. В 2016 году Новосибирский областной суд прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, который был осужден на семь лет колонии за убийство мужчины, ворвавшегося в его квартиру и угрожавшего детям. Но судя по всему, проблему надо решать на законодательном уровне. Так считает уполномоченный по защите прав человека в РБ Рим Каюмов:

- Ситуация с Владимиром Санкиным - далеко не единичный случай. Есть множество примеров, когда человек пытался пресечь совершение преступления, но в силу определенных обстоятельств (превышение самообороны, состояние аффекта, нанесение тяжких телесных повреждений) сам оказывается на скамье подсудимых. Думаю, назрела необходимость вводить дополнения в законодательство об освобождении от уголовной ответственности граждан при пресечении ими противоправных действий.

Общество Соцсфера Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста