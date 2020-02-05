Российский врач рассказал, кто в основном умирает от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников, ранее сравнивший показатели смертности от нового коронавируса со статистикой по обычной пневмонии, рассказал, для кого 2019-nCoV особенно опасен.

Специалист отметил, что публикующиеся показатели по коронавирусу "неинформативны". Речь идет о соотношении количества умерших и выздоровевших.

Александр Мясников пояснил, что сейчас большинство заболевших находятся на стадии выздоровления, однако для того, чтобы медики признали, что человек "чист", необходимо лабораторное подтверждение и наблюдения. Это требуется, поскольку сейчас коронавирус имеет статус "особо опасной инфекции", передают "Вести".

В среднем же, человек болеет одну-три недели, затем выздоравливает и "скидывает" вирус.

Ранее эксперт сравнил показатели смертности от 2019-nCoV со статистикой по обычной пневмонии. Так, смертность в том и другом случаях составляет около десяти процентов от всех заболевших.

Чаще всего от коронавируса умирают пожилые люди и страдающие от гипертонии, диабета, пневмосклероза.

Согласно данным медиков из Китая, вирус представляет особую опасность для пожилых мужчин, уже имеющих различные заболевания.