Перед судом предстанет еще один боевик из банды Басаева

Завершено расследование уголовного дела против Аслана Даудова - еще одного члена банды террориста Басаева. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти уголовным статьям УК РФ и УК РСФСР, сообщили в Следственном комитете России.

Как стало известно в ходе расследования, обвиняемый вступил в банду под руководством Шамиля Басаева в июня 1995 года. На его счету тяжкие и особо тяжкие преступления. Как следует из материалов уголовного дела, 14 июня "Аслан Даудов входил в число боевиков, напавших на Буденновск". Тогда от рук бандитов погибло 129 человек, ранения получили 317 граждан, а захваченными в заложники оказались 1586 местных жителей. Сильно пострадала и инфраструктура города - сгорел дом детского творчества, повреждены здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел и городской администрации, а также 107 частных домов.

- Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму свыше 95,6 миллиардов неденоминированных рублей, - уточнили в СК.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.