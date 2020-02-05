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05.02.2020 08:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге передумали штрафовать за застекление балконов в хрущевках

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

В парламенте Северной столицы предложили ввести "балконную амнистию" - не штрафовать петербуржцев, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года, сообщает пресс-служба городского Заксобрания.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Суть в том, что 11 января в Петербурге вступили поправки в городской кодекс об административных нарушениях, которые упрощают привлечение к ответственности граждан, установивших дополнительное остекление на фасадах. Законопроект разработала ГАТИ, чтобы бороться с нерадивыми бизнесменами, которые прорубают дополнительные окна в нежилых помещениях. Но формулировки оказались такими, что в числе нарушителей по умолчанию оказались сотни тысяч горожан, которые живут в хрущевках и брежневках.

В этих домах по проектам балконы не стеклили. Заказывали остекление сами граждане, поскольку жить с открытым балконом в малогабаритной квартире очень сложно. После вступления в силу поправок, оказалось, что привлечь к ответственности можно практически любого гражданина с застекленным балконом в хрущевке. Людям грозил не только штраф, но и демонтаж остекления по решению суда. А это большие деньги. Остекление балкона в хрущевке в Петербурге стоит сейчас 50-100 тысяч рублей.

"Российская газета" первой рассказала о рисках, с которыми сталкиваются граждане. В судебной практике Петербурга есть прецеденты, когда на людей подавали в суд соседи и просто из вредности заставляли убирать остекление. Но раньше это все-таки было сложно, а с поправками, вступившими в силу в начале января, любой гражданин мог после ссоры с соседом запросто лишиться остекления.

В ГАТИ "РГ" сообщали, что не ожидали такой реакции и вообще не рассматривали возможность того, что новыми правилами могут воспользоваться граждане для сведения личных счетов.

Сейчас ситуацию исправляют депутаты. Сегодня в городском парламенте состоится рассмотрение законопроекта, который предусматривает "балконную амнистию". Депутаты предлагают не штрафовать тех, кто застеклил балкон до вступления в силу поправок в городской КоАп. А тем, кто только собирается установить остекление, предлагается согласовать проект.

Стоит отметить, что пока алгоритма согласования проекта не существует. В городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) только разрабатывают понятные правила для жителей спальных районов. Дело в том, что по Жилищному кодексу балкон относится к общедомовой собственности и самостоятельное остекление считается изменением облика фасада. Похожая ситуация была с кондиционерами, когда по умолчанию любой кондиционер даже на фасаде хрущевки считался нарушением. Сейчас вопрос с кондиционерами урегулирован, в городе разработали правила по их установке. Если им следовать, то можно поставить прибор и ничего не нарушить. Похожий алгоритм КГА в ближайшее время обещает создать и для балконов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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