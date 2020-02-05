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05.02.2020 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закон о "балконной амнистии" в Петербурге одобрен в первом чтении

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Депутаты парламента Северной столицы в первом чтении одобрили поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, которые разрешают не привлекать к ответственности людей, которые давно застеклили свои балконы.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
В Петербурге передумали штрафовать за застекление балконов в хрущевках

Как сообщает пресс-служба парламента Северной столицы, рассмотренный на сегодняшнем заседании законопроект, решено взять за основу. Депутаты предлагают не штрафовать людей, которые застеклили свои балконы до вступления в силу правил о штрафах, то есть, до 11 января 2020 года.

Напомним, судьба застекленных балконов в хрущевках оказалась в центре внимания после изменений в местном КоАПе, которые инициировала городская административно-техническая инспекция. Поправки вводили бессрочные штрафы для всех, кто произвел незаконное остекление.

Проблема в том, что в Петербурге, да и по всей стране нет алгоритма, который позволял бы законным способом застеклить балкон в хрущевке или брежневке. А сдавались эти дома с открытыми балконами. Но это малогабаритные квартиры и чтобы хоть как-то повысить свой комфорт, граждане чуть ли не с самой сдачи домов и заселения стали искать способы застеклить балконы.

Эта практика оказалась незаконной с 2005 года, когда балконы перестали считаться счастью квартир и вошли в состав общедомового имущества.

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