Приток водохранилищ Симферополя за сутки превысил показатели января

Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым актуализировал последние данные о наполненности водохранилищ, питающих город Симферополь. По оценке председателя Госкомитета Игоря Вайля, только за последние сутки в них поступило воды больше, чем за весь январь. Полуостров сталкивается с такой ситуацией не впервые за последние 50 лет: подобный дефицит воды наблюдался и при работающем Северо-Крымском канале.

По состоянию на 5 февраля, Симферопольское водохранилище заполнено всего на 33 процента от проектного объема, на 11,9 миллиона кубометров, Партизанское - на 34 процента (11,6), Аянское - на 32 процента (1,2 миллиона кубов). Суммарный полезный объем трех водохранилищ сегодня - 17,3 миллиона кубометров, плюс еще около пяти - так называемый "мертвый" запас, который невозможно использовать.

- Суточное водопотребление из трех водохранилищ - 140-150 тысяч кубометров, - пояснил Вайль. - Без учета постоянных притоков этого достаточно до 1 июня. Но это не говорит о том, что 1 июня прекратится подача воды. Например, только за сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающих Симферополь водными ресурсами, составил 732 тысяч кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь январь месяц. Это говорит о том, что на водосборных площадях рек Салгир, Аян и Альма аккумулирован водный ресурс, который обеспечивает наполнение Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ. Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ сегодня нет.

По оценке Вайля, ситуация зимы 2020 года согласно данным многолетних наблюдений повторяется регулярно и поэтому достаточно стандартна.

- Но Госкомводхоз обязан ставить в известность руководителей республики и муниципалитетов о водной обстановке. Это нормальная, рабочая практика, читает Вайль. - Мое выступление на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя было обращено к руководителям всех служб и организаций о рациональном использовании водных ресурсов.

Напомним, с 10 февраля в Симферополе вводится ограничение водоснабжение. По предварительным данным, холодную воду будут подавать в частный сектор и многоэтажки с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов, а горячую - с 18 до 22. Полностью закроются автомойки и банные комплексы. Точный график подачи воды будет опубликован на сайте администрации Симферополя.