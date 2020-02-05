Новости

В Мурманске замдиректора фирмы стройконтроля заподозрили в подкупе 13:28
Назван первый климатический рекорд 2020 года 13:28
В Петербурге представили "Карты катастроф" и историю борьбы с эпидемиями 13:25
В Тюмени врачи "уложили" на место спинной мозг младенца 13:24
В Прикамье родители укушенной собакой девочки получат 40 тысяч рублей 13:20
Астрофизики нашли разгадку необычайного взрыва в космосе 13:19
В Осетии олимпийскую чемпионку назначили замминистра спорта 13:11
Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля 13:01
Новый ВАЗ-21099 выставили на продажу в Казахстане. За миллион рублей 13:01
БелАЗ представит в Москве новую технику для аэропортов 13:00
В Москве открылась выставка, посвященная Валааму 13:00
Китайские рабочие продолжают строить метро в Москве в обычном режиме 12:59
Станцию метро "Смоленская" закроют на ремонт 12:55
В посольстве РФ рассказали о 24 россиянах на борту лайнера с коронавирусом 12:53
В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео 12:52
Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли 12:49
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя 12:37
ЦИК передал освободившийся мандат депутата от КПРФ 12:35
Никас Сафронов приедет в Могилев с персональной выставкой 12:34
Уральский препарат против коронавируса испытают в Китае 12:34
В Госдуме оценили речь Трампа перед Конгрессом 12:25
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 12:21
Депутатский мандат врио главы Чувашии перешел Игорю Молякову 12:17
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России 12:15
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 13:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе ограничения водоснабжения начнут вводиться с 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе начнут подавать воду по графику

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, - пояснила Проценко. - Более подробная информация и графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма" и администрации Симферополя.

- Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город, - рассказала Проценко. - Их хватит на период от 90 до 100 дней.

Дефицит ресурсов возник из-за значительного недобора осадков в традиционно самые водные месяцы - декабрь и январь.

Напомним, сейчас водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой и технической водой, наполнены лишь на треть. Остаток на начало сентября - 28 миллионов кубометров воды, в том числе пять миллионов - так называемый "мертвый" остаток, который невозможно использовать. При этом ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России
Военные привезли 80 россиян из Уханя
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью