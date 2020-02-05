Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля

В Симферополе ограничения водоснабжения начнут вводиться с 10 февраля 2020 года. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, - пояснила Проценко. - Более подробная информация и графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма" и администрации Симферополя.

- Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город, - рассказала Проценко. - Их хватит на период от 90 до 100 дней.

Дефицит ресурсов возник из-за значительного недобора осадков в традиционно самые водные месяцы - декабрь и январь.

Напомним, сейчас водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой и технической водой, наполнены лишь на треть. Остаток на начало сентября - 28 миллионов кубометров воды, в том числе пять миллионов - так называемый "мертвый" остаток, который невозможно использовать. При этом ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.