Мы продолжаем рассказывать об участниках совместной акции Краснодарского филиала "Российской газеты" и Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова "Героический десант", которая приурочена к 75-летию Победы. Ее цель - найти родственников и увековечить имена солдат, захороненных в братской могиле на территории вуза

За две недели после первой публикации ("Героический десант" - "РГ-Неделя" от 22.01.2020) в редакцию газеты и морской госуниверситет посыпались звонки из разных уголков страны: родные фронтовиков делились своими историями: у кого отец или дед участвовал в боях за освобождение Новороссийска, кто не вернулся живым. Обо всех мы обязательно расскажем в ближайших номерах.

За годы поисков курсанты в общей сложности вырвали из забвения почти 1,5 тысячи бойцов, погибших на полоске приморского плацдарма, легендарной Малой Земле. И зачастую найти героя помогает цепочка случайностей. Так произошло в истории братьев Гагика и Арсена Мелконянов. Они переехали из Армении в поселок Кабардинка, что под Геленджиком, двадцать лет назад - тогда в семье никто не мог предположить, что рядом покоится их прадед.

- Мы ничего не знали о его фронтовой судьбе. Только в 1989 году получили неожиданное известие: фамилия прадеда попала в списки реабилитированных жертв политических репрессий 1920-1950-х годов в СССР, - рассказывает Гагик Мелконян.

Это оказалось важной зацепкой. Были попытки отыскать сведения в архивах и долгие беседы за столом со старшими родственниками, которые делились воспоминаниями. Так, шаг за шагом, из разрозненных рассказов складывался живой образ человека, прошедшего непростой путь.

"Раньше подобные истории можно было услышать в каждом селе", - говорят правнуки. Мелик Погосович Мелконян родился на территории нынешней Турции в селе Хулик. В 1915 году его семья, спасаясь от массовых убийств, учиненных турками, убежала в Армению. Однако в дорожной суматохе родители и дети потеряли друг друга: 12-летний Мелик в одиночку добрался до Еревана, разыскал родных. Позже нашел в детдоме и четырехлетнюю сестренку Варсе.

При поддержке властей Новороссийска на территории морского университета появится мемориальный комплекс "Аллея Победы"

Он выучился на бухгалтера, рано женился, растил четверых сыновей. В один из черных дней 1932 года к нему в дом, как и ко многим другим, нагрянули чекисты и без лишних слов арестовали. Обвинение - "контрреволюционная деятельность". Тюремный вагон доставил его в сибирское село Парабель, в котором он провел три года.

"Его мобилизовали в начале войны. А буквально через неделю после отправки на фронт супруга родила пятого сына, Амбарцума, которого ему так и не довелось увидеть, - рассказывают братья. - Спустя много лет ветеран-односельчанин признался, что в последний раз запомнил его в боях за Новороссийск. И так все закрутилось: мы привезли из города на родину горсть земли, установили в Армении памятник. Ну а теперь есть точные сведения: наш прадед похоронен в братской могиле на территории морского университета. В этом году 9 Мая всей семьей обязательно примем участие в шествии "Бессмертного полка".Как выяснилось, рядовой Мелик Мелконян погиб на Малой Земле четвертого февраля 1943 года, оставив после себя единственную фотографию 30-х годов - в пиджаке и меховой шапке. По мнению руководителя Центра патриотического воспитания морского университета Ивана Сидорова, красноармеец находился в составе штурмовой группы десанта майора Цезаря Куникова, которая большей частью пополнялась добровольцами "с берега" в Геленджике. Весь январь отряд проходил серьезную подготовку - с оружием и снаряжением бойцы высаживались с катеров в обжигающую стужей воду бухты, в темноте выбирались на черный берег, схожий по рельефу с тем, который предстояло отбить у противника.

В ночь с третьего на четвертое февраля начался штурм. Вспомогательный десантный отряд Куникова (275 человек) с минимальными потерями высадился на побережье Цемесской бухты у поселка Станичка. В разгар ожесточенных боев ему удалось подавить сопротивление одной из немецких артиллерийских батарей - отбитые орудия были повернуты против гитлеровцев, что в немалой степени способствовало успеху операции. В это же время в районе поселка Южная Озереевка велась высадка основного десанта. Увы, поднявшийся шторм и плотный огонь противника, обнаружившего наши корабли, свели к нулю внезапность натиска, и вскоре командование отдало приказ к отходу. Так куниковцы из вспомогательных сил стали основными...

- Для усиления позиций в ту ночь отряду перебросили еще группу из 800 человек - в одном из этих десантов, по всей видимости, и был Мелконян. Списки фамилий могли бы прояснить ситуацию, но, к сожалению, мы их пока не нашли, - включается в разговор руководитель Центра патриотического воспитания ГМУ имени Ф. Ф. Ушакова Иван Сидоров.

В скором времени на территории захоронения при поддержке руководства вуза и властей города Новороссийска будет создан мемориальный комплекс "Аллея Победы" с мраморными плитами - на камне отобразят поименный список героев. Первые сто фамилий уже передали для работы в мастерскую.Малая Земля укрыла уроженцев всех бывших союзных республик: русских, украинцев, белорусов, грузин, армян, азербайджанцев и многих других, отдавших здесь свои жизни в боях с фашистами. И среди них - рядовой Великой Отечественной, отец, дед и прадед Мелик Погосович Мелконян.

Солдатская работа

Краснодарец Иван Евдокименко на войне служил линейным надсмотрщиком. Сразу и не догадаешься, что речь идет о связисте. В его обязанности входили установка телефонных столбов, проведение телефонных проводов в любую погоду, восстановление разрывов под шквальным огнем врага. Вот такая ежедневная солдатская работа, за которую ему так и не довелось получить боевую награду. Красноармеец погиб 20 апреля 1943 года в одном из сражений на Малой Земле "при выполнении боевой задачи от артогня противника" - так записано в донесении. В этом же документе говорится о восьми убитых бойцах за пять дней. И все они были линейными надсмотрщиками.

Впервые о точном месте захоронения деда Андрей Евдокименко узнал несколько лет назад и сразу же поехал в Новороссийск.

- К сожалению, мы о нем толком ничего не знаем... Когда начинали расспрашивать бабушку, она всегда отвечала одной фразой: "Погиб на войне". Знаем только, что был дед портным, оставил после себя троих детей, ушел воевать. Уже после смерти отца, разбирая семейный архив, я нашел небольшую фотокарточку деда. Отец, когда был жив, всегда повторял, что хочет попасть в Новороссийск - постоять у могилы отца, прочесть его имя на памятной табличке, - признается Андрей.

В военном архиве есть короткая запись о захоронении связиста Ивана Герасимовича Евдокименко: "Город Новороссийск, севернее дороги в направлении из поселка Станичка к морю, берег Черного моря", ныне братская могила на территории морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

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Если вы слышали или знаете о воевавшем на Малой Земле своем отце, деде или близком родственнике, просьба связаться с Центром патриотического воспитания ГМУ имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске по тел. 8 (8617) 76 78 84. Также можно обратиться в Краснодарский филиал "Российской газеты", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 324а, 5-й этаж. Тел. 8 (861) 259 21 11.