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05.02.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте шторм унес жизни двух человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Трагедия произошла в среду в полдень, когда волнение моря оценивалось в четыре балла. Оказавшиеся в воде мужчина и девушка не смогли выбраться из бушующих холодных волн, и их поисками занялись прибывшие на место ЧП специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Симферополе в съехавшей в водохранилище машине утонула женщина

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, к поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели, рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении.

- В аэропорту Симферополь к вылету был готов и вертолет МЧС России со спасателями, способными совершить беспарашютное десантирование, но их помощь не потребовалась, - уточнил министр. - К сожалению, и мужчина, и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна.

Напомним, МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в связи надвигающимся на полуостров атлантическим циклоном, вслед за которым ожидается вторжение арктических воздушных масс. Ветер усилится до ураганных значений - до 27 метров в секунду, пройдут сильные дожди, снегопады, а температура воздуха упадет до 10-15 градусов мороза в ночные часы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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