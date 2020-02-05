В Ялте шторм унес жизни двух человек

В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Трагедия произошла в среду в полдень, когда волнение моря оценивалось в четыре балла. Оказавшиеся в воде мужчина и девушка не смогли выбраться из бушующих холодных волн, и их поисками занялись прибывшие на место ЧП специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, к поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели, рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении.

- В аэропорту Симферополь к вылету был готов и вертолет МЧС России со спасателями, способными совершить беспарашютное десантирование, но их помощь не потребовалась, - уточнил министр. - К сожалению, и мужчина, и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна.

Напомним, МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в связи надвигающимся на полуостров атлантическим циклоном, вслед за которым ожидается вторжение арктических воздушных масс. Ветер усилится до ураганных значений - до 27 метров в секунду, пройдут сильные дожди, снегопады, а температура воздуха упадет до 10-15 градусов мороза в ночные часы.