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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец назвал проявлением здравого смысла заявление госсекретаря США Майка Помпео о потере полуострова Украиной.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова, заявил Чегринец, отметив, что в США медленно, но верно по крымскому вопросу начинает возобладать здравый смысл. "Теперь дело за малым - не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова", - цитирует РИА Новости.

Напомним, украинский портал "Новое время" сообщил, что во время поездки на Украину глава Госдепа провел встречу с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой. Она попросила у Помпео поддержки в вопросе организации конференции по Крыму в Вашингтоне, однако реакция американского политика была прохладной. По его словам, Крым потерян, и мировые игроки это понимают. "Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - подчеркнул Помпео.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

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